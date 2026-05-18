El Plan de Sostenibilidad Turística del Valle del Cabriel se acerca al 80 por ciento de ejecución

El presidente de la Diputacion de Cuenca, Álvaro Martínez Chana, en La Pesquera. - DIPUTACIÓN DE CUENCA

CUENCA 18 May. (EUROPA PRESS) -

El Plan de Sostenibilidad Turística y Dinamización del Valle del Cabriel se acerca al 80 por ciento de ejecución de los distintos ejes de actuación que suman un presupuesto total de 3,9 millones de euros, fondos provenientes del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno de España, financiado por fondos Next Generation de la Unión Europea.

Una de las últimas actuaciones en ponerse en marcha es el proyecto de carriles ciclo turísticos, dotado de un presupuesto de 640.000 euros, que va a permitir 20 actuaciones en 14 municipios y mejora de la señalética en 336 kilómetros, una de las localidades donde se va a actuar es en La Pesquera.

El presidente de la Diputación de Cuenca, Álvaro Martínez Chana, ha firmado este lunes junto a la alcaldesa de La Pesquera, Mari Carmen García; la diputada de Turismo, Mayte Megía; y los responsables de la empresa adjudicataria el acta de replanteo de las obras en el sendero de esta localidad, según ha informado la Diputación en nota de prensa.

Posteriormente, se ha desplazado a la Casa Rural El Chiquitisco para conocer de primera mano la evolución del sector turístico en la localidad y ver como proyectos como el de Miguel Ángel Ponce están viendo la luz y permitiendo inversiones en el medio rural.

Desde la Diputación de Cuenca están muy satisfechos de que este proyecto se esté plasmando en obras plausibles que están viendo la luz y que están sirviendo para ayudar al sector turístico de esta zona tan bonita e importante de la provincia como es el valle del Cabriel.

Martínez Chana ha señalado que el objetivo es ayudar a emprendedores como Miguel Ángel "que quieren quedarse en el territorio y desarrollar aquí su plan de vida".

Además, este Plan de Sostenibilidad impulsa el trabajo en red entre los municipios para generar sinergias en toda la comarca, de tal manera, que los turistas puedan recorrer varios pueblos y se genere riqueza en todo el entorno.

Martínez Chana ha señalado que otra de las líneas de actuación que contempla el PSTD del Valle del Cabriel es la promoción, de hecho, ha avanzado que el próximo jueves se va a desarrollar un acto en Valencia para dar a conocer las riquezas patrimoniales, gastronómicas, históricas y culturales que atesora esta zona.

Los datos de turismo rural se van superando año tras año y el presidente provincial ha destacado que venimos de un 2025 de récord y está seguro que mejorando los atractivos de nuestros pueblos vamos a seguir creciendo en visitantes.

La alcaldesa de La Pesquera ha explicado que este sendero donde se va a actuar es el que lleva a una de las señas de identidad de su municipio como el que transcurre hasta las ramblas saladas que finaliza en unas balsas y que habla también de la historia de la localidad.

Mari Carmen García ha señalado que es de vital importancia demostrar a los vecinos y vecinas la cercanía de las instituciones para sacar adelante sus proyectos.

Miguel Ángel Ponce, por su parte, ha detallado que la Casa Rural El Chiquitisco es un proyecto familiar que nació hace casi un año y poco a poco se va consolidando en este sector del turismo rural. Las expectativas de cara al verano son "buenas" y está convencido que esta ruta cicloturista les va a venir "estupendamente".