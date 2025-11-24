El presidente de FAPE invita en Cuenca a futuros periodistas a "desechar las redes sociales como medio de información"

CUENCA, 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE), Miguel Ángel Noceda, ha inaugurado en la Facultad de Comunicación de Cuenca el foro 'La Unión Europea, potencia global', donde ha aprovechado para recordar a los futuros periodistas su responsabilidad "para que se cumpla el derecho de los ciudadanos a recibir información" y hacer frente "a los bulos que corren por las redes sociales".

En ese sentido, el presidente de FAPE ha invitado a estos alumnos a "desechar la redes sociales como medio de información, porque eso no es periodismo".

Europa, la autonomía energética y la importancia de las redes eléctricas en el medio rural son algunas de las cuestiones que se han abordado en este foro organizado por la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) y la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE) en la Facultad de Comunicación del Campus de Cuenca.

El presidente de FAPE ha comentado la importancia de que una actividad de este tipo se haga fuera de Madrid, ya que da visibilidad "a la oportunidad de hacer periodismo fuera de la capital".

Por su parte, el rector de la UCLM, Julián Garde, ha señalado en la inauguración de la jornada que esta es la primera interacción que tiene la Universidad regional con la federación de periodistas y considera además que la cuestión europea "es un tema de máxima actualidad y todo lo que se debate puede ser de gran importancia para nuestros estudiantes".

Periodistas, profesores de universidad y politólogos se han dado cita en esta jornada que ha entrado en varios temas de actualidad y que ha contado con el patrocinio de Iberdrola.

INFORMACIÓN VERAZ

Por su lado, el vicepresidente primero del Gobierno regional, José Luis Martínez Guijarro, ha apelado a la importancia que tiene el acceso a la información para poder vivir en un espacio soberano pleno, a la vez que ha advertido del riesgo del mal uso que se hace de las redes sociales donde proliferan bulos, 'fake news' y la desinformación.

Así lo ha indicado durante la clausura del foro, donde ha advertido a los que el día de mañana serán periodistas de la importancia de su papel en el futuro en el devenir de la Unión Europea a los que ha pedido que, en el ejercicio de esa profesión, se comprometan con una información veraz, "un reto que debéis de asumir".

Durante su intervención, ha recordado los principios que llevaron a la formación de la Unión Europea como una unión de países con el fin de evitar una nueva guerra mundial en el corazón del continente y que ha dado como resultado "un espacio diverso, plural y en el que la democracia está consolidada".

En este sentido, según ha informado la Junta en nota de prensa, ha señalado la necesidad de que la ciudadanía perciba que la inmensa mayoría de las decisiones que se toman en Europa están pensadas para los ciudadanos de a pie. Ejemplo de ello, ha continuado, es la formación, a través del Fondo Social Europeo; o la construcción de campus, escuelas, centros de salud, gracias a los fondos Feder.

Unos fondos, ha dicho, que, con la vista puesta en el debate en torno a la seguridad, decrecerán en favor del aumento del gasto en seguridad. Por ello, ha sentenciado, es necesario blindar la democracia liberal que tenemos en Europa frente a los nuevos relatores internacionales que tienen como objetivo que la UE pierda peso.