UE.- Principales titulares de los periódicos para el domingo 29 de marzo

MADRID 29 Mar. (EUROPA PRESS) -

Las primeras ediciones de los principales periódicos llegados a nuestra redacción incluyen, entre otras, las siguientes noticias en sus portadas:

EL PAÍS

-- "La irrupción de los hutíes en la guerra abre otro frente a Trump"

-- "Andalucía, la gran batalla antes de las elecciones generales"

EL MUNDO

-- "Los aliados de Irán abren más frentes y la guerra se recrudece"

-- "El caos y la crisis energética elevan el riesgo de inflación alta y estancamiento económico"

ABC

-- "Fernando Alejandre: "Tenemos una amenaza cierta y clara de Marruecos""

-- "Irán abre a Trump una guerra interna en año de elecciones"

LA VANGUARDIA

-- "Feijóo: "Sánchez sabe que cuento más crezca Vox más límites tendrá el PP""

-- "Carlos Cuerpo: "Voy a seguir tendiendo la mano, intentando acuerdos""

EL PERIÓDICO

-- "Un mes de guerra sin dirección ni final a la vista"

-- "División en la España vaciada ante los proyectos mineros impulsados por la UE"