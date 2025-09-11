UE.- Principales titulares de los periódicos para el jueves 11 de septiembre

MADRID 11 Sep. (EUROPA PRESS) -
Las primeras ediciones de los principales periódicos llegados a nuestra redacción incluyen, entre otras, las siguientes noticias en sus portadas:
EL PAÍS
-- "Rusia desafía a la OTAN con una incursión de drones en Polonia"
-- "Trabajo endurecerá el registro horario sin elevar las multas"
EL MUNDO
-- "Putin mete la guerra en la UE"
-- "Aldama sobre Ábalos: "Menos mal que el padrino manda..."
EL PERIÓDICO
-- "Von der Leyen impulsa la ruptura de la UE con Israel"
-- "Una Diada sin vetos"
LA VANGUARDIA
-- "Catalunya conmemora una Diada marcada por la defensa de la lengua"
-- "La incursión de drones rusos en Polonia alerta a la OTAN"
LA RAZÓN
-- "Moncloa renueva y redobla la seguridad de Begoña Gómez"
-- "Polonia derriba drones rusos tras detectar *una violación sin precedentes de su espacio aéreo*
ABC
-- "Putin viola el territorio de la OTAN con drones de guerra"