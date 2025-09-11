Publicado 11/09/2025 00:14

UE.- Principales titulares de los periódicos para el jueves 11 de septiembre

MADRID 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las primeras ediciones de los principales periódicos llegados a nuestra redacción incluyen, entre otras, las siguientes noticias en sus portadas:

EL PAÍS

-- "Rusia desafía a la OTAN con una incursión de drones en Polonia"

-- "Trabajo endurecerá el registro horario sin elevar las multas"

EL MUNDO

-- "Putin mete la guerra en la UE"

-- "Aldama sobre Ábalos: "Menos mal que el padrino manda..."

EL PERIÓDICO

-- "Von der Leyen impulsa la ruptura de la UE con Israel"

-- "Una Diada sin vetos"

LA VANGUARDIA

-- "Catalunya conmemora una Diada marcada por la defensa de la lengua"

-- "La incursión de drones rusos en Polonia alerta a la OTAN"

LA RAZÓN

-- "Moncloa renueva y redobla la seguridad de Begoña Gómez"

-- "Polonia derriba drones rusos tras detectar *una violación sin precedentes de su espacio aéreo*

ABC

-- "Putin viola el territorio de la OTAN con drones de guerra"

