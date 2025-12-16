UE.- Principales titulares de los periódicos para el martes 16 de diciembre

MADRID 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

Las primeras ediciones de los principales periódicos llegados a nuestra redacción incluyen, entre otras, las siguientes noticias en sus portadas:

EL PAÍS

-- "Sánchez gana tiempo para aplacar a unos socios cada vez más inquietos"

-- "Kast y Boric apuestan por una transición ordenada tras el triunfo ultra"

EL MUNDO

-- "Buxadé: "Hay un engaño, el dinero ese no se está destinando a la dana"

-- "Sánchez ignora los escándalos y quiere "culminar la década""

ABC

-- "La UCO localiza mensajes sobre citas de Zapatero con la SEPI durante el rescate de Plus Ultra"

-- "El petróleo venezolano financió el programa nuclear iraní"

LA RAZÓN

-- "Los ministros conspiran bajo la euforia de Sánchez"

-- "El Gobierno de Australia endurece la ley de armas tras el atentado de Sídney"

LA VANGUARDIA

-- "Sánchez se propone resistir para evitar un gobierno del PP y Vox"

-- "Chile entra en una nueva era de la mano del ultra Kast"

EL PERIÓDICO

-- "Vivienda y corrupción, asignaturas pendientes de Sánchez"

-- ""Tenéis un potencial extraordinario""