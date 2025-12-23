UE.- Principales titulares de los periódicos para el martes 23 de diciembre

MADRID 23 Dic. (EUROPA PRESS) -

Las primeras ediciones de los principales periódicos llegados a nuestra redacción incluyen, entre otras, las siguientes noticias en sus portadas:

EL PAÍS

-- "Vox exhibe sus malas relaciones con Guardiola antes de negociar"

-- "Sánchez nombra a Milagros Tolón en Educación y a Elma Saiz como nueva portavoz"

EL MUNDO

-- "Sánchez no ve el derrumbe ante PP y Vox y se bunkeriza con sus fieles"

-- ""Somos un barrio obrero pero la gente está harta""

ABC

-- "El ascenso de Vox preocupa a los barones del PP que van a las urnas"

-- "Crecen las voces en el PSOE que piden a Sánchez una reflexión profunda para no arrastrar al partido"

LA RAZÓN

-- "Sánchez opta por el silencio mientras Gallardo deja la secretaría regional"

-- "El Gordo lleva alegría donde había tristeza"

LA VANGUARDIA

-- "Feijóo y Abascal se lanzan avisos mutuos sobre el alcance de su alianza"

-- "La UB lleva a la Fiscalía el caso Flecha por "indicios muy graves" de coerción sexual"