UE.- Principales titulares de los periódicos para el miércoles 29 de octubre

MADRID 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las primeras ediciones de los principales periódicos llegados a nuestra redacción incluyen, entre otras, las siguientes noticias en sus portadas:

EL PAÍS

-- "Mazón, contra las cuerdas en el aniversario de la catástrofe"

-- "64 muertos a tiros en una operación antinarco en Río de Janeiro"

EL MUNDO

-- "Una reconstrucción "lentísima" y la herida abierta de las víctimas"

-- "El PSOE afirma ahora que sacó un millón en 'cash' del banco para gastos de la dirección"

ABC

-- "Un año de la dana. In memoriam"

-- "Valencia acoge hoy el funeral de Estado por las 237 vidas perdidas aquel día trágico que dejó una herida imborrable"

LA RAZÓN

-- "Moncloa boicotea el saludo de los Reyes a las víctimas de la dana"

-- "Los fiscales, más cerca de instruir las causas, pero ¿ahora qué?"

LA VANGUARDIA

-- "El cerco político y social se cierne sobre Mazón un año después de la dana"

-- "El ejército de Israel vuelve a bombardear Gaza tras acusar a Hamás de romper el alto el fuego"

EL PERIÓDICO

-- "Cinco errores agravaron el caos en la emergencia de la dana"

-- "Sánchez presentará los Presupuestos a pesar del portazo de Puigdemont"