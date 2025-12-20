UE.- Principales titulares de los periódicos para el sábado 20 de diciembre

MADRID 20 Dic. (EUROPA PRESS) -

Las primeras ediciones de los principales periódicos llegados a nuestra redacción incluyen, entre otras, las siguientes noticias en sus portadas:

EL PAÍS

-- "La UE emitirá eurobonos para salvar a Ucrania de la quiebra"

-- "El PP pugna por la mayoría absoluta tras un fin de campaña con tropiezos"

EL MUNDO

-- "Europa exhibe su desunión al naufragar su plan para Ucrania"

-- "Guardiola acaricia un giro histórico con la duda de la mayoría absoluta"

ABC

-- "Moncloa y Junts continúan las negociaciones en la sombra pese a la anunciada ruptura pública"

-- "La Princesa Leonor ya vuela sola"

LA RAZÓN

-- "Guardiola confía en la victoria con la fuerza de su gestión"

-- "La reunión PSOE-Sumar se reduce a una puesta en escena para ganar tiempo

LA VANGUARDIA

-- "La UE recurre a la deuda común para ayudar a Ucrania"

-- "Putin pide respeto a Occidente paraevitar otra guerra"

EL PERIÓDICO

-- "Alcanar derribará en un año las casas en zonas inundables"

-- "El consumo de televisión infantil cae en picado y se desplaza al 'streaming'"