UE.- Principales titulares de los periódicos para el sábado 20 de diciembre

MADRID 20 Dic. (EUROPA PRESS) -
Las primeras ediciones de los principales periódicos llegados a nuestra redacción incluyen, entre otras, las siguientes noticias en sus portadas:
EL PAÍS
-- "La UE emitirá eurobonos para salvar a Ucrania de la quiebra"
-- "El PP pugna por la mayoría absoluta tras un fin de campaña con tropiezos"
EL MUNDO
-- "Europa exhibe su desunión al naufragar su plan para Ucrania"
-- "Guardiola acaricia un giro histórico con la duda de la mayoría absoluta"
ABC
-- "Moncloa y Junts continúan las negociaciones en la sombra pese a la anunciada ruptura pública"
-- "La Princesa Leonor ya vuela sola"
LA RAZÓN
-- "Guardiola confía en la victoria con la fuerza de su gestión"
-- "La reunión PSOE-Sumar se reduce a una puesta en escena para ganar tiempo
LA VANGUARDIA
-- "La UE recurre a la deuda común para ayudar a Ucrania"
-- "Putin pide respeto a Occidente paraevitar otra guerra"
EL PERIÓDICO
-- "Alcanar derribará en un año las casas en zonas inundables"
-- "El consumo de televisión infantil cae en picado y se desplaza al 'streaming'"