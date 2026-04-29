Puig de Travy (CEC) avisa que la "brecha" entre el IPC español y de la UE afecta a la competitividad

Archivo - El decano del CEC, Carlos Puig de Travy, durante la última jornada del 4º Congrés d’Economia i Empresa de Catalunya, en el Auditori L'illa, a 20 de junio de 2025, en Barcelona, Catalunya (España). El Colegio de Economistas de Catalunya (CEC) org - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

El decano del Col·legi d'Economistes de Catalunya (CEC), Carles Puig de Travy, ha valorado positivamente las cifras del Índice de Precios de Consumo (IPC) publicadas este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística (INE), y que apuntan a una moderación de la inflación en abril, pero alerta de que la "brecha" entre la inflación española y la de la zona euros resta competitividad a la economía del país.

En concreto, el IPC recortó dos décimas su tasa interanual en abril, hasta el 3,2%, y Puig de Travy ha apuntado que, pese a la moderación registrada en el cuarto mes del año, los niveles del IPC son aún elevados, por lo que ha invitado a seguir con atención la evolución de los precios, recoge la entidad este miércoles en un comunicado.

El decano también ha valorado que las medidas anticrisis activadas por el Gobierno de España el 20 de marzo han tenido un impacto positivo en el comportamiento de los precios, pero ha reiterado que "se debe reflexionar" sobre los factores que la provocan esta distancia entre las cifras de inflación de la economía española y comunitaria.