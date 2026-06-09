UE.- El servicio consular español roza los 2 millones de visados y los 390.752 pasaportes en 2025

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, durante la inauguración del acto institucional ‘La protección de la misión médica en el 10º aniversario de la Resolución 2286, en la sede del Ministerio, a 18 de mayo de - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID, 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

El servicio consular español tramitó 1.948.362 visados y 390.752 pasaportes en 2025, para atender a los más de 3 millones de españoles que residen en el extranjero, así como a aquellos que viajan fuera y a quienes quieren venir a España, entre otras cuestiones, según el balance consular presentado este martes en el Consejo de Ministros por el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares.

España cuenta con 180 oficinas consulares de carrera, es decir, de las que se encargan diplomáticos (88 consulados generales, dos consulados y 90 secciones consulares en embajadas) así como 525 oficinas consulares horarias, entre consulados y viceconsulados honorarios, que se reparten por 146 países. A este despliegue se sumarán próximamente dos nuevos consulados generales en Camagüey (Cuba) y Bangalore (India), aprobados en Consejo de Ministros el pasado mes de diciembre.

Esta red consular tiene que prestar servicio a los 3,6 millones de españoles que residen en el extranjero, a fecha del 1 de enero de 2016 según los datos del Padrón de Españoles Residentes en el Extranjero (PERE). Esta cifra supone unos 157.000 más con respecto a 2025, lo que se traduce en un incremento del 5,1% en el último año.

Este incremento se debe en buena medida a las nacionalizaciones relacionadas con la Ley de Memoria Democrática como lo prueba el hecho, según los datos recogidos en el informe, de que 2025 los países en los que más aumentó el número de españoles fueran Argentina, México y Estados Unidos.

SOLICITUDES DE NACIONALIDAD

Según el informe, consultado por Europa Press, desde octubre de 2022 hasta el 31 de diciembre de 2025, se recibieron en la red consular 1.117.805 solicitudes, de las que 510.532 habían sido aprobadas y 272.862 ya habían sido inscritas. Para cuando expiró la vigencia de la ley, el 22 de octubre de 2025 había aún 1.389.194 solicitudes de cita previa que han seguido procesándose desde entonces.

Para poder tramitar estos expedientes, explica el Ministerio, el año pasado se autorizó el refuerzo del personal laboral en el exterior con la contratación de 657 efectivos, un 43% más que en 2024. "La mayor parte de los contratos se dedicaron a funciones consulares, haciéndose un esfuerzo particular para reforzar las Oficinas Consulares más afectadas por la Ley de Memoria Democrática", defiende el departamento que dirige Albares.

Además, añade el documento, las tres plazas de cónsul adjunto de vigencia temporal, creadas en 2023 en Buenos Aires, La Habana y Ciudad de México, se transformaron en permanentes.

VISADOS, PASAPORTES Y SALVOCONDUCTOS

Por otra parte, las oficinas consulares tramitaron el 2025 casi 2 millones de visados (1.948.362), un 8,4% más y cuatro veces más con respecto a 2020 (480.049), cuando se produjo la pandemia de Covid-19. Para tramitar estos visados, Exteriores tiene contratada una empresa externa que asistió a 68 oficinas consulares españolas en 45 países y procesó el 90,9% de los visados.

Del total, alrededor del 87,2% son de corta duración, y entre los países donde más visados se tramitan se encuentran China, Marruecos, Reino Unido, Argelia e India, según Exteriores. Además, el 5,6% fueron visados de estudios.

Los consulados también tramitaron 390.752 pasaportes, de los que 389.656 fueron ordinarios y 1.096 provisionales, es decir, se expiden a aquellos españoles que necesitan viajar de manera inmediata y no pueden esperar a un pasaporte ordinario. A esto se suma la expedición de 9.064 salvoconductos, la mayoría por oficinas consulares en ciudades muy visitadas por turistas españoles: Roma (917), Ámsterdam (605), Bruselas (523), Milán (446) o Londres (356).

Además, en 2025 se practicaron 233.288 inscripciones en los Registros Civiles Consulares, un 16% más con respecto a 2024. En concreto, se registraron 181.074 nacimientos, 46.780 matrimonios y 5.434 defunciones.

En otro orden de cosas, en 2025 se celebraron 363 matrimonios civiles en oficinas consulares y se constituyeron 104 adopciones. Asimismo, los consulados intervinieron en 49 casos de sustracción internacional de menores.

A esto se suma que atendieron 405 nuevos casos de violencia contra la mujer y concedieron 27 ayudas consulares a víctimas españolas, por un valor de unos 52.500 euros. Quince de esas ayudas, por unos 32.000 euros, estuvieron destinadas a la repatriación de las víctimas y sus hijos menores de edad (25 personas en total).

Los consulados también prestan asistencia a los españoles detenidos en todo el mundo. A 31 de diciembre de 2025, había 1.016 personas españolas detenidas en el exterior: 889 hombres y 127 mujeres, siendo los países con un mayor número de detenidos Francia, Alemania y Marruecos, según el informe. En 2025, las oficinas consulares concedieron ayudas a detenidos por valor de unos 215.000 euros.

Por último, el año pasado se atendieron más de 9.000 casos de emergencias colectivas e individuales, mientras que el número total de llamadas de emergencia recibidas ascendió a 150.000, un dato ligeramente superior al de 2024.