VÍDEO: Albares pide a Israel la apertura de todos los pasos fronterizos con Gaza y la entrada masiva de ayuda

Denuncia que los continuos bombardeos rusos sobre Ucrania demuestran que Rusia no tiene "voluntad de alcanzar la paz"

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha reclamado a Israel la apertura de todos los pasos fronterizos con la Franja de Gaza y la entrada masiva de ayuda, y ha denunciado que los continuos bombardeos rusos en Ucrania demuestran que Vladimir Putin no tiene voluntad de alcanzar un acuerdo de paz.

Así se ha pronunciado en rueda de prensa junto con su homólogo griego, George Gerapetridis, con quien ha tenido ocasión de hablar sobre estos dos conflictos así como sobre las "excelentes" relaciones bilaterales y el margen para ahondarlas, sobre todo en el plano económico.

Albares ha vuelto a felicitarse por la reapertura del paso de Rafá entre Gaza y Egipto, "una buena noticia" pero "insuficiente". "No puede limitarse exclusivamente al paso de personas, hay que abrir todos los pasos terrestres fronterizos y hay que permitir la entrada masiva de ayuda humanitaria para paliar la situación de la población civil que sigue siendo realmente catastrófica".

"Las constantes violaciones del alto el fuego que condenamos y que seguiremos condenando tienen que terminar", ha añadido el ministro, que ha reiterado la condena del Gobierno a que Israel haya suspendido las actividades de MSF en Gaza.

Por lo que se refiere a Ucrania, Albares ha alertado de que la situación "es extraordinariamente grave" por los continuos ataques de Rusia contra el sistema energético e incluso contra maternidades.

"Todo ello España lo condena con firmeza", ha asegurado el ministro, para quien "estos bombardeos demuestran claramente la falta de voluntad rusa de alcanzar una paz".

Por otra parte, a preguntas de los medios en su primera rueda de prensa con un homólogo en ocho meses, el ministro ha indicado que ha tenido ocasión de hablar de la oficialidad del catalán, el euskera y el gallego tanto con el ministro griego como con la presidenta de la Eurocámara, Roberta Metsola, pero no ha detallado en qué sentido.

GIBRALTAR

En cuanto al acuerdo sobre Gibraltar, se ha limitado a señalar que "ha llegado ya al Consejo y es inminente que llegue al Parlamento" europeo para su ratificación, si bien no ha concretado si ve factible que esto ocurra antes del 10 de abril, cuando entrará en vigor el nuevo Sistema Europeo de Entradas y Salidas (EES).

Para concluir, Albares ha dicho que "no tiene información ni indicación ninguna" de que el Gobierno se disponga a sacar a ETA del listado de organizaciones terroristas de la UE.

