UE.- VÍDEO:Page advierte del peligro de populismos en la Unión Europea: "Son un troyano que intenta destrozarla desde dentro"

TOLEDO, 3 Sep. (EUROPA PRESS TELEVISIÓN) -

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha advertido del peligro que suponen los populismos en el marco de la Unión Europea, definiéndolos como un "troyano" que intenta destrozar la institución desde dentro, reduciéndola y minimizándola.

Desde Santander, en su intervención en la inauguración del curso 'De la idea a la acción: los 30 años del Comité de las Regiones y la evolución de la política de cohesión', ha remarcado que "el mayor problema que hoy existe en el ámbito político es la emergencia y la efervescencia de los populismos".

Son los "enemigos" que tiene el ideal europeo, según el presidente castellanomanchego, y unos están fuera y "otros están dentro de la propia Comisión Europea", colándose con mucho peso en el Parlamento Europeo.

A su modo de ver, hay que ser "muy conscientes" del alcance de estos populismos, que en España tiene su réplica en un "frentismo barato" que quiere embarrarlo "todo" y que "se transforma en peticiones demagógicas absolutamente o en barbaridades extremistas", relacionadas por ejemplo con la migración, tal y como ha citado García-Page.

En este punto, ha apelado a que los partidos más moderados deben dejar "en sus rincones" a estos movimientos populistas y de ahí la importancia que le ha otorgado al Comité de las Regiones en esta tarea. "Tenemos que defender las muchas amenazas de populismos mundiales. Este estado que se cuajó a raíz de la Segunda Guerra Mundial en una suerte de equilibrio de libertades, del estado del bienestar".

EUROPA COMO REFUGIO

En un momento donde "cunde el autoritarismo y que surgen populismos por todos los lados", García-Page ha situado a "Europa como un refugio" de la democracia representativa, aunque tiene enemigos como Estados Unidos con Donald Trump al frente.

A Trump le "molesta claramente que Europa se una", porque la fuerza que pueda tener y el protagonismo en el mundo "es determinante" no sólo en la pelea entre bloques, sino también "como consumidores, como productores".

La pregunta que se plantea, ha señalado el presidente de Castilla-La Mancha, es si Europa "podrá algún día llegar a ser los estados unidos de Europa".

Así las cosas, ha lamentado que el "metabolismo de funcionamiento interno de la Unión Europea no está en su mejor momento" y ha citado el acuerdo entre Trump y la presidenta de la Comisión europea, Úrsula von der Leyen. "Me parece humillante la foto en un campo de golf para hablar de los productos españoles y europeos".

Además, ha tildado de "nocivo" que cada país tome decisiones por su cuenta en el marco de la Unión Europea, un proceso de "estatalización" que ha apremiado a combatir. "Se trata de cuajar un ideal que no puede estar solo en manos de la interlocución estatal, porque es evidente que a estas alturas Europa es mucho más que sólo los estados".

También ha criticado la "excesiva carga burocrática" dentro del marco europeo, por lo que ha abogado por "más ligereza económica y financiera". "Entiendo que si hay dinero de por medio se tiene que ser escrupuloso pero hay un exceso enorme --burocrático--. Las cosas no se arreglan con más burocracia", ha afirmado García-Page.

IMÁGENES DISPONIBLES EN EUROPA PRESS TELEVISIÓN

URL DE DESCARGA:

https://www.europapress.tv/politica/1005703/1/page-alerta-po...

TELÉFONO DE CONTACTO 91 345 44 06