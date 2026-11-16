Felipe VI preside la jura de 400 nuevos abogados - ICAM

MADRID 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

Su Majestad el Rey ha presidido este lunes la ceremonia solemne de jura o promesa de la Constitución Española de cerca de 400 nuevos letrados del Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM), celebrada en la Galería de Cristal del Palacio de Cibeles.

Don Felipe ha estado acompañado por la ministra de Defensa, Margarita Robles; el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel Rodríguez; la vicealcaldesa de Madrid, Inmaculada Sanz Otero; el decano del ICAM, Eugenio Ribón, y la Junta de Gobierno del Colegio.

También han asistido a la ceremonia el presidente de la Audiencia Provincial de Madrid; la viceconsejera de Justicia de la Comunidad de Madrid, los decanos de los Colegios de la Abogacía de Melilla, Alcalá de Henares, Albacete, Soria, Gijón y Guadalajara; los decanos de las Facultades de Derecho de la Universidades Complutense de Madrid, Rey Juan Carlos, CEU San Pablo, ICADE y el director general de CUICAM, Ricardo Alonso; así como los decanos de los Colegios madrileños de economistas, ingenieros industriales, biólogos y odontólogos.

En presencia del jefe del Estado, los nuevos profesionales, acompañados de sus padrinos y madrinas y de sus familiares, han asumido públicamente el compromiso de acatar la Constitución Española y el resto del ordenamiento jurídico, cumplir las obligaciones inherentes al ejercicio de la abogacía y respetar sus normas deontológicas, ha informado el Colegio en un comunicado.

La ceremonia ha constituido una reivindicación del papel esencial de la abogacía en la defensa de los derechos fundamentales, las libertades públicas y el Estado de Derecho, "en un acto de especial simbolismo institucional que ha reunido a distintas generaciones de juristas".

DE ALFONSO X EL SABIO A FELIPE VI: OCHO SIGLOS DE COMPROMISO CON LA JUSTICIA

En su intervención, el decano del ICAM, Eugenio Ribón, ha trazado un recorrido por la tradición jurídica española, desde las Siete Partidas de Alfonso X el Sabio hasta el compromiso constitucional que hoy asumen los nuevos abogados.

"Han transcurrido casi ocho siglos desde entonces. Han cambiado nuestras leyes, nuestras instituciones y nuestra concepción de los derechos. Pero aquella exigencia de lealtad ha permanecido inalterada", ha señalado Ribón, recordando la obligación de "ayudar bien y lealmente" a las personas cuya defensa asumieran los abogados.

El decano ha subrayado que la incorporación a la profesión supone mucho más que el inicio de una trayectoria laboral: representa la asunción de una responsabilidad directa sobre la vida y los derechos de las personas.

En uno de los pasajes más emotivos del discurso, Ribón ha rendido homenaje a las familias y a quienes han acompañado a los nuevos abogados durante sus años de formación, recordando que "entre las costuras de las togas que vestiréis hay hebras de su amor y de su sacrificio".

UNA ABOGACÍA INDEPENDIENTE FRENTE A CUALQUIER AMENAZA AL ESTADO DE DERECHO

Durante su intervención, Eugenio Ribón ha reafirmado el compromiso del Colegio con la independencia de la abogacía, la dignidad de sus profesionales y la defensa de las garantías constitucionales, con independencia de quién pueda amenazarlas.

"El ICAM defenderá vuestra dignidad, el turno de oficio y una justicia accesible", ha afirmado el decano, comprometiéndose a mantener una posición firme en defensa del Estado de Derecho. "Alzaremos la voz frente a cualquier amenaza al Estado de Derecho con independencia de quien la protagonice", ha subrayado.

En este sentido, ha reivindicado una abogacía capaz de defender los derechos incluso en las circunstancias más difíciles. "Incluso quien suscita nuestro rechazo conserva igualmente sus derechos. Así se prueba nuestra independencia", ha remarcado.

EL ICAM ANTE LOS DESAFÍOS DEL FUTURO

Más allá de la defensa de los principios fundacionales de la profesión, el decano ha dedicado parte de su intervención a los grandes retos que afrontan las nuevas generaciones de abogados. Ha señalado que el ICAM comparte con la Corona la convicción de que servir a España exige anticiparse a los desafíos de nuestro tiempo.

En este contexto, Ribón ha destacado que la revolución tecnológica y la inteligencia artificial están transformando profundamente la profesión y plantean nuevos retos para la defensa de los derechos y la dignidad humana.

Asimismo, ha reclamado atención a la salud mental, especialmente entre los jóvenes. También ha reivindicado la vocación europea e iberoamericana de la abogacía madrileña, llamada a fortalecer los valores democráticos y un espacio común de libertad y justicia.

La ceremonia ha servido también para hacer un reconocimiento desde la abogacía madrileña a la figura de S. M. el Rey y a su compromiso con la sociedad española en momentos especialmente difíciles.

El decano ha agradecido la cercanía del monarca con los ciudadanos en situaciones de sufrimiento, destacando el valor humano de una institución que representa la unidad y permanencia del Estado.

Ribón ha agradecido a Don Felipe su cercanía en los momentos de dolor: "Porque hay días en que representar a España significa abrazarla en su dolor".

El decano también ha dirigido unas palabras a los nuevos profesionales sobre la Princesa de Asturias, Leonor de Borbón, destacando su ejemplo de disciplina y servicio y el deber compartido de estar a la altura de las responsabilidades asumidas.

EL FUTURO DE LA JUSTICIA, EN MANOS DE UNA NUEVA GENERACIÓN

En el tramo final de su intervención, Eugenio Ribón ha animado a los nuevos abogados a ejercer la profesión con vocación de servicio, rigor técnico, independencia y sensibilidad hacia quienes más necesitan la protección del Derecho.

"Nunca dejéis de soñar con cambiar y mejorar el mundo, y ello a través del derecho", les ha exhortado, recordando que la transformación de la sociedad también comienza en los pequeños despachos y en la defensa cotidiana de personas que atraviesan situaciones de vulnerabilidad.

En representación de los jurandos, la recién colegiada Marta Renedo Brú de Aragón ha defendido igualmente la dimensión cívica de la abogacía y la necesidad de preservar su independencia frente a cualquier presión.

Su intervención ha incluido un homenaje a los juristas asesinados por el terrorismo, y ha recordado que "las garantías que se han heredado no son conquistas irreversibles", subrayando la responsabilidad de las instituciones y de las nuevas generaciones de profesionales en su defensa.

Con esta ceremonia, el ICAM, que conmemora 430 años desde la aprobación de sus primeras ordenanzas por Felipe II en 1596, reafirma su compromiso con las nuevas generaciones de juristas y con una abogacía libre, independiente y preparada para seguir desempeñando un papel esencial en la sociedad española.

Uno de los momentos de mayor simbolismo de la ceremonia ha sido la presentación, al finalizar el acto, de un retrato de Felipe VI vestido con la toga de la abogacía, que presidirá el patio del ICAM.