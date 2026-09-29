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MADRID 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM) celebrará desde este miércoles y hasta el viernes su II Congreso de Extranjería, que reunirá a representantes de las administraciones, la judicatura, la abogacía y organismos especializados para analizar la gestión de los flujos migratorios, la aplicación de la normativa de extranjería y los cambios derivados del nuevo marco migratorio europeo.

El encuentro contará en su inauguración con la secretaria de Estado de Migraciones, Pilar Cancela; el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín; y el jefe superior de Policía de Madrid, Javier María Galván, según informa el Colegio.

Bajo el título 'El Derecho de Extranjería en transformación: ciudadanía, regularización y el nuevo marco migratorio europeo', el Congreso analizará durante tres jornadas los principales cambios normativos, jurisprudenciales y organizativos que están redefiniendo esta rama del Derecho, con especial atención a su impacto sobre la gestión administrativa y la práctica profesional.

El encuentro comenzará este miércoles 30 de septiembre, a las 17:00 horas, con una inauguración en la que participarán la secretaria de Estado de Migraciones, Pilar Cancela Rodríguez; el delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid, Francisco Martín Aguirre; el jefe superior de Policía de Madrid, Javier María Galván Ruiz; y el miembro de la Junta de Gobierno del ICAM y responsable de Extranjería, Emilio Ramírez Matos.

A partir de ahí, la primera jornada entrará de lleno en algunos de los principales desafíos actuales de la gestión migratoria. La directora general de la Administración General del Estado en el Territorio, Pilar González Puente, abordará la gestión de la extranjería desde una perspectiva territorial, mientras que la directora del Área de Trabajo e Inmigración de Madrid, Paloma Pérez Cortijo, analizará el balance y los retos de futuro de la Oficina de Extranjería de Madrid.

La sesión del miércoles concluirá con una mesa dedicada a la incidencia actual y futura de la regularización extraordinaria en la gestión de los expedientes de extranjería, con la participación de responsables de las Oficinas de Extranjería de Málaga y A Coruña.

Durante el jueves, el Congreso ampliará el análisis a la movilidad internacional y el teletrabajo, la jurisprudencia reciente del Tribunal Supremo sobre el Reglamento de Extranjería y la libre circulación de ciudadanos de la Unión Europea y sus familiares, así como a la coordinación institucional en el control de la regularidad documental y la actuación inspectora.

El programa abordará también la aplicación del Pacto Europeo sobre Migración y Asilo, con participación de representantes especializados en protección internacional y ACNUR; el acceso al empleo y la integración laboral de las personas refugiadas y víctimas de trata y delitos sexuales; y los problemas actuales relacionados con la documentación de las personas extranjeras.

La última jornada incorporará la perspectiva judicial de Fernando Portillo, magistrado de lo contencioso-administrativo de Melilla, que analizará la aplicación de la nueva regulación desde los tribunales. El Congreso se completará con sesiones sobre las principales incidencias la digitalización de los expedientes de extranjería.