Colegio de Abogados de Madrid.- El ICAM aprueba un presupuesto de 33,75 millones para 2026 centrado en eficiencia y digitalización

MADRID 16 Dic. (EUROPA PRESS) - La Junta General del Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM) ha aprobado por una amplia mayoría el presupuesto de la institución para el ejercicio 2026, que asciende a 33,7 millones euros, un 4,2% más que el año anterior, ha informado el Colegio en un comunicado, donde ha destacado que las cuentas se centran en la eficiencia y en la digitalización.

Con el 89% de los votos (2.451 a favor, 308 en contra y 2 abstenciones), la abogacía madrileña ha respaldado un proyecto económico equilibrado que se apoya en la eficiencia en el gasto y en las inversiones para cumplir los compromisos y objetivos del programa de gobierno.

Con una planificación orientada a sostener y modernizar la actividad colegial sin renunciar a la prudencia financiera, el presupuesto para 2026 contempla tres grandes líneas de actuación: la activación del Plan Cuota Cero como fórmula de retorno económico directo al colegiado, la transformación digital del ICAM y la consolidación del compromiso social a través de la Fundación ICAM Cortina.

Durante la misma sesión, celebrada este martes y con el 89% de apoyo (2.473 votos a favor, 308 en contra y 2 abstenciones), la Junta General del ICAM también ha validado las cuentas anuales de 2024, que reflejan un resultado ordinario positivo de 758.307 euros, una reducción del gasto del 2,1% y una ejecución de inversiones por valor de 2,1 millones de euros.

El Presupuesto 2026 refleja una estructura de ingresos más diversificada y equilibrada, con una reducción del peso de las cuotas (del 57% al 54%) y incremento de los ingresos varios (del 5% al 8%).

Como medida de transparencia, el ICAM ha desvinculado la póliza voluntaria de responsabilidad civil de la cuota colegial, mejorando la trazabilidad del coste de los servicios. La póliza, además, ofrece un 56% más de cobertura por euro de prima que la media nacional de colegios.

En el capítulo de gastos, el presupuesto se distribuye entre Actividad y Tecnología (55%), Personal (36%) y Edificios (9%). La plantilla prevista asciende a 208 personas, por debajo de ejercicios anteriores, lo que mantiene contenido el peso relativo del personal y refleja una política de dimensionamiento ajustado a las necesidades del servicio.

LÍNEAS PRINCIPALES DE ACTUACIÓN

La principal novedad del presupuesto aprobado es la puesta en marcha del Plan Cuota Cero, un programa con una dotación inicial de 257.500 euros que permitirá a los colegiados recuperar en forma de servicios, formación o prestaciones el importe equivalente a su cuota colegial.

Se trata de una de las medidas centrales del actual mandato, concebida para reforzar la utilidad real del Colegio y generar un retorno tangible.

Según las estimaciones del ICAM, al menos un 2% del censo podría beneficiarse de la medida en 2026. El segundo eje estratégico se articula en torno al plan ICAM Digital, que eleva a su máximo histórico la inversión tecnológica del Colegio.

El presupuesto contempla una partida específica de 2,2 millones de euros destinada a tecnología, en el marco de un desembolso total previsto de 5,1 millones que incluye también inversiones acumuladas, amortizaciones y el desarrollo de dos nuevos proyectos clave.

Se trata de la Oficina de Transformación Digital y una nueva plataforma tecnológica que permitirá reordenar los sistemas internos del Colegio y adaptarlos a los estándares del Esquema Nacional de Seguridad. Esta apuesta posiciona al ICAM como referencia en el sector jurídico en términos de modernización institucional.

En paralelo, el bloque de acción social, agrupado bajo la línea ICAM Sostenibilidad, contará con una dotación de 1,79 millones de euros -el 5,3% del presupuesto total-.

Esta cifra representa la mayor asignación destinada a la Fundación ICAM Cortina en su historia reciente, y permitirá financiar prestaciones sociales por maternidad, dependencia, estudios, salud y emergencia económica, además de impulsar programas de bienestar integral, actividad cultural y cohesión intergeneracional.

CENTRO UNIVERSITARIO ICAM Y ACTUALIZACIÓN DE CUOTAS El proyecto presupuestario incorpora, además, el avance del Centro Universitario ICAM, con un calendario ya definido hasta el inicio de actividad el 1 de septiembre de 2026, tras la autorización de adscripción publicada en el BOCM (Orden 5465/2025).

En relación con las cuotas colegiales, se plantea una actualización conforme al IPC estimado del 2,8%, lo que se traduce en un incremento de 0,73% euro/mes para ejercientes y 0,46% euro/mes para no ejercientes, manteniendo un ahorro acumulado del 62,3% respecto a 2007.

La principal novedad es que el seguro voluntario de responsabilidad civil deja de estar integrado en la cuota colegial, lo que contribuye a una mayor transparencia y explica que el peso relativo de las cuotas en el presupuesto descienda del 57% al 54%.

Esta evolución consolida una tendencia de diversificación progresiva de los ingresos, que ya supone una reducción de seis puntos frente al 60% registrado en 2022.

Con este presupuesto, en palabras del decano, Eugenio Ribón, "desde la Junta de Gobierno mantenemos la determinación de avanzar hacia un Colegio útil, un Colegio digital, capaz de planificar con rigor, invertir para progresar y responder a las necesidades reales de la abogacía".