Colegio de Abogados de Madrid.- El ICAM celebra que se actualicen los módulos y cuantías del Turno de Oficio

Archivo - Fachada de la sede del ICAM - ICAM - Archivo

MADRID 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Gobierno del Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM) ha celebrado la actualización de los módulos y cuantías del Turno de Oficio, una medida que, según ha explicado, forma parte de "una estrategia sostenida de interlocución con las administraciones públicas, orientada a dignificar el Turno de Oficio, mejorar de forma estructural sus condiciones económicas y reforzar el reconocimiento institucional", ha informado el ICAM en un comunicado.

El Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid ha publicado este jueves la Orden por la que se actualizan los baremos correspondientes a los servicios de Asistencia Jurídica Gratuita para el año 2026. Según ha detallado el colegio profesional, la actualización contempla un incremento del 3% en los baremos del Turno de Oficio, "en cumplimiento del acuerdo alcanzado entre el ICAM y la Comunidad de Madrid en 2024".

Esta medida supone, según el Colegio, "un nuevo paso en el proceso de mejora progresiva de las condiciones económicas de los profesionales que prestan este servicio esencial".

Asimismo, la nueva Orden incorpora un baremo específico para las actuaciones en comparecencias de internamiento de menores, atendiendo una reivindicación histórica del colectivo y reconociendo la especial complejidad y trascendencia de estas intervenciones. Los nuevos módulos serán de aplicación a todas las actuaciones letradas justificadas desde el 1 de enero de 2026.

El diputado responsable del Turno de Oficio del ICAM, Juan Manuel Mayllo, ha destacado que, si bien la actualización es "una noticia positiva", se enmarca en un proceso que debe continuar.

"Valoramos este incremento como un avance real y fruto de un trabajo constante para mejorar las condiciones de la abogacía, pero somos conscientes de que todavía queda camino por recorrer. La mejora de las retribuciones del Turno de Oficio es un compromiso firme de esta Junta de Gobierno y seguiremos trabajando para lograr avances más ambiciosos que reflejen adecuadamente la responsabilidad y la calidad del servicio que prestan nuestros compañeros", ha recalcado.