Colegio de Abogados de Madrid.- El ICAM estrena su nueva sección de violencia de género con una jornada sobre violencia económica

Archivo - Sede del Colegio de la Abogacía de Madrid - ICAM - Archivo

MADRID 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Colegio de la Abogacía de Madrid presentará el próximo miércoles su nueva Sección de Violencia de Género, presidida por la letrada Lola Calderón, y lo hará con una jornada sobre violencia económica, ha informado el ICAM en un comunicado.

En el acto, que será inaugurado por la vicedecana del ICAM, Isabel Winkels, se pondrá el foco en una forma de maltrato que con frecuencia permanece invisible, pero que marca profundamente la vida de quienes la sufren: la violencia económica.

Bajo el título 'Violencia económica: dependencia, control y nuevas respuestas jurídicas', la subdelegada del Gobierno, Pilar Trinidad Núñez, y la magistrada Lucía Avilés Palacios, titular del Juzgado de lo Penal número 2 de Mataró y vocal del Consejo General del Poder Judicial, reflexionarán sobre cómo este tipo de violencia --que restringe el acceso a los recursos, perpetúa la dependencia y merma la capacidad de decisión de las víctimas-- puede ser detectada y abordada desde una perspectiva jurídica y psicosocial.

El coloquio estará moderado por la propia presidenta de la Sección, Lola Calderón, quien además presentará formalmente esta nueva iniciativa del Colegio.