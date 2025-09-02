El ICAM ficha a Ricardo Alonso como director general de su futura Universidad

MADRID 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM) ha anunciado el nombramiento de Ricardo Alonso García como director general de ICAM Universidad, el centro adscrito a la Universidad Complutense de Madrid (UCM).

Desde el Colegio han recordado en un comunicado que ICAM Universidad será el primer centro universitario en España impulsado por un colegio de la abogacía, adscrito a la UCM y con títulos oficiales de grado y máster.

El decano del ICAM, Eugenio Ribón, ha destacado que "este fichaje supone un auténtico hito para la abogacía y la academia jurídica española, al incorporar al frente del proyecto a una de las figuras más destacadas del Derecho Administrativo y del Derecho de la Unión Europea en el ámbito iberoamericano y europeo".

Así, ha subrayado que "con la incorporación de Ricardo Alonso, ICAM Universidad nace bajo el liderazgo de una de las voces más respetadas del Derecho europeo y de la doctrina administrativista contemporánea". "Es un paso de gigante para consolidar este proyecto como referente académico y profesional en España y en Iberoamérica", ha subrayado el decano.

UN JURISTA DE PRESTIGIO INTERNACIONAL

Catedrático de Derecho Administrativo y de la Unión Europea en la UCM, Ricardo Alonso ha sido decano de la Facultad de Derecho (2016-2025) y desde marzo de 2025 dirigió la Escuela de Práctica Jurídica de la Complutense.

Es además académico de número de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación (medalla nº 38), tres veces titular de la Cátedra Jean Monnet y miembro del Consejo Asesor de Aranzadi La Ley.

Su trayectoria ha sido reconocida con distinciones como el Premio Rafael Martínez Emperador del Consejo General del Poder Judicial, el Premio de Estudios Jurídicos Europeos Eduardo García de Enterría, la Presea Aequitas de la UNAM, la Medalla Rosalba del Tribunal Permanente de Revisión del Mercosur, y la Medalla Gabriela Mistral del Parlamento Andino. Asimismo, varias universidades de Argentina, Perú, Bolivia y Brasil le han investido doctor honoris causa.

Autor de obras de referencia como Sistema jurídico de la Unión Europea y coautor del Código de la Unión Europea, Alonso es considerado un pionero en el análisis del diálogo jurisdiccional entre Luxemburgo, Estrasburgo y los tribunales nacionales, así como en la recepción del Derecho europeo en la jurisdicción contencioso-administrativa española.

"Su labor ha trascendido fronteras gracias a una sólida proyección iberoamericana, con vínculos académicos y judiciales que ahora se ponen al servicio del proyecto de ICAM Universidad para convertirlo en un auténtico hub internacional de excelencia jurídica", han remarcado desde el ICAM.

Por su parte, Ricardo Alonso ha destacado que "asumir la Dirección General de ICAM Universidad es un desafío apasionante". "Nuestro objetivo será situar a Madrid en el mapa internacional de la formación jurídica de excelencia, uniendo tradición académica, práctica profesional y compromiso con la sociedad", ha indicado.

ICAM UNIVERSIDAD: UN PROYECTO PIONERO

ICAM Universidad contará con "instalaciones de última generación y un modelo docente innovador, orientado a la excelencia académica, la práctica profesional y la internacionalización, con programas de becas y matrículas asequibles para atraer talento diverso".

La alianza con la Universidad Complutense de Madrid proporciona al nuevo centro "un respaldo institucional de primer nivel y la garantía académica de una tradición universitaria con más de cinco siglos de historia". "El peso y la escala del ICAM aportan un valor añadido de gran relevancia", han indicado.