Colegio de Abogados de Madrid.- El ICAM reúne a reguladores, empresas y expertos para debatir el "nuevo tablero" del Derecho digital

El Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM) celebrará los días 13 y 22 de enero el II Encuentro de Derecho Digital, organizado por la Sección TIC con la colaboración de asociaciones sectoriales de referencia como IAPP, ASCOM, DENAE e ISACA, bajo el título 'El Derecho ante la revolución digital y de la Inteligencia Artificial', ha informado el Colegio en un comunicado.

La cita llega en plena fase de aterrizaje regulatorio con la Ley de IA de la UE avanzando hacia su plena aplicación el 2 de agosto de 2026 (con hitos ya activados en 2025), el Data Act aplicable desde septiembre de 2025, y un entorno de cumplimiento europeo sobre plataformas y mercados digitales que ya se traduce en decisiones y sanciones bajo el Reglamento de Mercados Digitales (DMA).

El encuentro propone con "visión institucional, experiencia empresarial y análisis jurídico práctico, abordando desde la gobernanza de sistemas de IA hasta la protección de activos intangibles, las nuevas exigencias de compliance y la respuesta a amenazas emergentes de ciberseguridad".

Entre otros contenidos, este II Encuentro de Derecho Digital, con un formato de dos jornadas, contará con mesas dedicadas a la gobernanza de sistemas de IA de alto riesgo y a la relación entre IA y propiedad intelectual --con especial atención a secretos empresariales y confidencialidad--, así como a la explotación y compartición de datos en entornos corporativos, la evolución del compliance y los principales retos de ciberseguridad y cibercrimen previstos para 2026.

El programa reunirá a representantes institucionales y responsables jurídicos y de seguridad de compañías como Telefónica, Repsol, BBVA, American Express, Microsoft, MASORANGE, L'Oréal, Ferrovial, MediaMarkt Iberia, Mahou San Miguel, Exolum, Prosegur, Línea Directa, Banco Sabadell y Banco Santander, e incluirá, además, la intervención magistral de Lorenzo Cotino, presidente de la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), y la participación del magistrado de la Audiencia Nacional Eloy Velasco, junto con otros muchos expertos.

NUEVO TABLERO REGULATORIO

El encuentro se enmarca en varias tendencias que están marcando la agenda regulatoria y empresarial. Entre ellas, figura la cuenta atrás del AI Act, con 2026 como año clave de "puesta a punto" para que empresas y organizaciones ajusten obligaciones, documentación y gestión de riesgos en el despliegue del nuevo marco europeo.

También se abordará el binomio datos e innovación, impulsado por el Data Act, que reordena el acceso y la compartición de datos -también en entornos IoT- y obliga a revisar contratos y modelos de negocio; el foco creciente sobre plataformas y publicidad basada en datos, en un contexto en el que la UE refuerza el cumplimiento del DMA y multiplica los casos de referencia que alimentan el debate sobre elección real del usuario y tratamiento de datos; y, por último, la biometría bajo lupa, con precedentes sancionadores por el uso de tecnologías de reconocimiento e identificación que apuntan a una tendencia de mayor control regulatorio y judicialización.