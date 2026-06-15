Desestimado recurso de BBVA contra la resolución que reconoce un cáncer pleural como enfermedad profesional

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BILBAO 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Juzgado de lo Social Nº 5 de Bilbao, ha desestimado el recurso del BBVA contra la resolución del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) que reconoció como enfermedad profesional el cáncer pleural que afecto a un empleado del banco.

Según ha informado la Asociación de Asociación Víctimas Amianto Euskadi (Asviamie), el juzgado ha desestimado el recurso del contra la resolución del INSS, que concedió incapacidad absoluta derivada de enfermedad profesional a un antiguo empleado afectado de un mesotelioma sarcomatoide, tras trabajar más de 30 años en el edificio del BBVA en Gran Vía 1 de Bilbao y ratifica el origen profesional de la enfermedad.

El empleado trabajó en el Banco Bilbao Vizcaya Argentaria entre los años 1960 y 1999 realizando tareas administrativas de distinta categoría, en el edificio de Gran Vía 1 de Bilbao, lo que implicó la exposición al amianto presente en el edificio, especialmente, como consecuencia de las obras realizadas para la remodelación de oficinas.

En abril de 2023, al trabajador le fue diagnosticado un mesotelioma sarcomatoide de pleura y falleció, a causa de la enfermedad, el 24 de julio de 2025.

INCAPACIDAD ABSOLUTA

El INSS dictó resolución y le reconoció al empleado la incapacidad absoluta, derivada de enfermedad profesional, pero el recurso del BBVA, solicita la nulidad de la resolución del INSS, que reconoce esta incapacidad absoluta derivada de enfermedad profesional y señala que pudo estar expuesto al amianto en cualquier otra actividad, que no había sido notificada al BBVA, ni oída, en el proceso administrativo del INSS.

El recurso conisederaba también que no existía causa para el reconocimiento de incapacidad absoluta, pues, no estuvo expuesto al amianto y que además, el epígrafe aplicado por él INSS a la enfermedad, es errónea.

Frente a ello, la sentencia considera que no cabe cuestionar la incapacidad absoluta, pues el mesotelioma sarcomatoide era incompatible con cualquier actividad laboral.

Indica también que aunque el BBVA, no tuvo opción de ser oído por el INSS, si tuvo conocimiento del expediente, por medio de Osalan, además de lo cual, la posibilidad de defensa del BBVA queda salvaguardada en el procedimiento.

Tampoco cabe atribuir, según la sentencia, relevancia al error, de un código erróneo al mesotelioma en la resolución del INSS, razón por la cual, se desestima el recurso.

El informe de Osalan del 8 de junio de 2023, sobre la investigación acerca de la exposición al amianto en dicho edificio, hace referencia a seis trabajadores del BBVA, afectados por patologías derivadas del amianto y otros tres, de empresas externas de mantenimiento, que enfermaron a causa del amianto, presente en dicho edificio.

La asociación asegura que en el edificio de Gran Vía 1 había mucho amianto y que toda la estructura del edificio tenía amianto proyectado.

En cuanto a la patología que afecto al trabajador, el mesotelioma sarcomatoide se encuentra vinculado a la exposición al amianto y el único lugar identificado con certeza, a la que estuvo expuesto al amianto, era el edificio del BBVA, donde trabajo durante 30 años y donde se ha identificado a otros trabajadores del edifico con enfermedad derivada del amianto, por lo que "solo caben hipótesis y conjeturas contra dicha exposición".

Según han indicado, el listado de las profesiones que recoge el cuadro de enfermedades profesionales, es abierta, e incluso recoge el epígrafe denominado "Como en trabajos expuestos a la inhalación de polvos de amianto".

La normativa no limita la protección a los trabajadores que hayan estado en contacto directo con el amianto, sino que comprende cualquier tipo de exposición a dicha sustancia, incluida la indirecta.

Finalmente, la sentencia subsana el error de la resolución, pues no corresponde al BBVA el pago de la prestación de incapacidad permanente, al estar el banco al corriente del pago de sus obligaciones, ratifica el origen profesional de la enfermedad que causó el fallecimiento del empleado y revoca la resolución que señalaba al BBVA como responsable del pago de su pensión.

SATISFACCIÓN EN ASVIAMIE

Asviamie ha mostrado su "satisfacción" por la sentencia, en tanto que el "BBVA, no pudo ocultar el origen de la enfermedad" y fallecimiento del trabajador, tras exponer "irresponsablemente" a los trabajadores/as del banco a las fibras cancerígenas de amianto, mientras se realizaban las obras para remodelar las oficinas de las diferentes plantas, "ignorando los riesgos del amianto y las necesarias medidas preventivas por la presencia de la fibra".

La Asociación ha asegurado que ahora el BBVA "deberá responder a la demanda de daños y de recargo de prestaciones" y Asviamie ha alertado a los empleados del banco que trabajaron en el edificio de Gran Vía 1 que "pueden estar en riesgo de enfermar, por la probable inhalación de fibras cancerígenas mientras trabajaban".

Por ello, les han animado a inscribirse en Osalan como trabajadores/as, probablemente expuestas al amianto, posibilitando, mediante la vigilancia sanitaria especifica en Osakidetza, la detección precoz de eventuales enfermedades y agilizar su reconocimiento profesional.