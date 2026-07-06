El incendio de Carme (Barcelona) obliga a confinar cinco municipios y urbanizaciones

BARCELONA 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

El incendio en Carme (Barcelona) de este lunes por la tarde ha obligado a confinar cinco municipios y urbanizaciones a petición de Protecció Civil: la zona sur oeste de la Pobla de Claramunt, la urbanización de Les Garrigues, la Torre de Claramunt, Claramunt y Capellades (oeste).

Según informa Protecció Civil en un apunte en 'X' recogido por Europa Press, el confinamiento afecta a unas 4.300 personas, a las que se pide que cierren puertas y ventanas y no salgan a la calle.

Este incendio se produce de forma simultánea con otros dos en Sentmenat, donde hay 66 dotaciones trabajando sobre el terreno, y en Artesa de Segre (Lleida), con 27 dotaciones activadas.