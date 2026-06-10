El ICAM analiza las implicaciones legales del Mundial 2026 en una guía sobre consumo, datos y derechos

Mundial de Fútbol - ICAM

MADRID 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM) ha presentado una nueva entrega de su serie 'Claves jurídicas de la actualidad', centrada en el Mundial de Fútbol de 2026 y en las principales implicaciones legales vinculadas a este evento.

Así lo ha señalado el ICAM en una nota de prensa, en la que ha detallado que la publicación, titulada 'Claves jurídicas del Mundial de Fútbol', aborda cuestiones legales relacionadas con un torneo que contará con 48 selecciones, se celebrará en Canadá, México y Estados Unidos y reunirá un total de 104 partidos.

El documento analiza el Mundial como un entorno en el que concurren múltiples ámbitos jurídicos, como contratos, derechos audiovisuales, propiedad intelectual, protección de datos, relaciones laborales, consumo, fiscalidad, migraciones o derechos humanos.

La guía ha sido elaborada por expertos en distintas materias, entre ellos Enrique Arnaldo en derecho deportivo, Icíar Bertolá en consumo, Rodrigo González en protección de datos y Javier Fernández-Lasquetty en propiedad intelectual.

En el ámbito deportivo, la publicación recoge que la competición se rige por normativa de la FIFA, reglamentos específicos, reglas de elegibilidad y códigos disciplinarios, y señala que los conflictos pueden ser resueltos por órganos de la FIFA y, en su caso, por el Tribunal de Arbitraje Deportivo.

Asimismo, aborda la relación entre clubes, jugadores y selecciones, y apunta que los clubes deben liberar a los futbolistas convocados cuando así lo establezca el calendario internacional o la normativa de la FIFA, mientras que los conflictos suelen vincularse a cuestiones de calendario, elegibilidad o situaciones médicas.

En materia de consumo, el documento analiza aspectos relacionados con entradas, viajes y paquetes turísticos, y advierte de riesgos como la reventa, las plataformas no autorizadas o las dificultades de reclamación en operaciones internacionales. También indica que la eliminación de una selección no permite, con carácter general, la cancelación gratuita de un viaje salvo que así se haya previsto en el contrato.

La publicación también examina la propiedad intelectual e industrial asociada al evento, y recuerda que los activos vinculados a la FIFA están protegidos, por lo que su uso comercial queda limitado a licenciatarios autorizados, incluyendo supuestos como el uso de logotipos, merchandising o prácticas de "ambush marketing".

En relación con los derechos de imagen, la guía señala que la utilización de imágenes de jugadores, aficionados o terceros está sujeta a la normativa vigente, incluida la protección del honor, la intimidad y la propia imagen, así como a la legislación en materia de protección de datos.

Por último, el documento aborda la gestión de datos personales en un evento de estas características, en el que intervienen múltiples actores como organizadores, plataformas, autoridades o proveedores tecnológicos, y que implica el tratamiento de información vinculada a accesos, pagos, geolocalización o consumo.