El ICAM celebra la aprobación en el Congreso de la pasarela al RETA con una regulación ampliada y "más justa"

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MADRID 11 Jun. (EUROPA PRESS) - El Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM) ha celebrado la aprobación en el Pleno del Congreso de los Diputados de la Ley que regula la pasarela al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos para los profesionales integrados en mutualidades alternativas, ha informado el Colegio en un comunicado.

La aprobación llega tras incorporarse una enmienda que amplía y mejora de forma significativa el alcance de la solución inicialmente prevista, al eliminar los requisitos iniciales que excluían a miles de abogados mutualistas.

En concreto, las limitaciones que se han retirado del proyecto de ley son: el requisito de carecer del periodo mínimo para acceder a la pensión de jubilación en el sistema de seguridad social, encontrarse en activo como profesional colegiado en la respectiva mutualidad a fecha de 2022, y no tener la condición de pensionista a cargo de ningún régimen público ni de la respectiva mutualidad alternativa.

El Colegio destaca especialmente que el texto aprobado mejora el perímetro de la pasarela al contemplar a profesionales colegiados que estén o hayan estado incluidos en una mutualidad alternativa, y al suprimir restricciones que podían dejar fuera a numerosos afectados.

Asimismo, valora que se reconozca la situación de quienes estuvieron integrados obligatoriamente en una mutualidad de previsión social sustitutiva antes de que esta pasara a ser alternativa, a efectos del cómputo del periodo de carencia exigido para acceder a la pensión de jubilación en el sistema contributivo de la Seguridad Social.

"Los mutualistas afectados han conseguido hoy una pasarela más amplia y más justa. Es un avance importante, fruto de años de reivindicación, pero ahora debemos asegurar que esa pasarela pueda cruzarse de verdad, con garantías, información clara y seguridad jurídica", ha señalado el decano del ICAM, Eugenio Ribón.

Para el ICAM, la votación de hoy representa un avance decisivo para miles de mutualistas afectados, al abrir una vía excepcional y voluntaria para transferir a la Tesorería General de la Seguridad Social los derechos económicos acumulados en las mutualidades de previsión social autorizadas para actuar como alternativas al RETA.

El ICAM considera igualmente relevante que la transferencia excepcional y voluntaria de derechos económicos quede exenta de tributación por las operaciones económicas derivadas de la misma, una medida imprescindible para evitar que la solución nazca penalizando fiscalmente a quienes decidan acogerse a ella.

Esta proposición de ley se traslada ahora al Senado, donde el ICAM pide que tramite con urgencia y que la voluntad del Congreso no se vea alterada.

PENDIENTES DEL DESARROLLO REGLAMENTARIO

No obstante, el Colegio advierte de que la eficacia real de la reforma dependerá en buena medida del desarrollo reglamentario. La norma remite al reglamento aspectos esenciales como los términos y condiciones para solicitar la transferencia, la conversión de derechos económicos en periodos cotizados, los parámetros de cálculo y la consideración de las aportaciones realizadas con anterioridad a las fechas relevantes.

"El Congreso ha abierto una puerta muy importante. Ahora el Senado, y después el Reglamento deben evitar que esa puerta se estreche en la práctica. La aplicación debe ser clara, homogénea, transparente y comprensible para cada mutualista", ha añadido Ribón.

El ICAM, "como mayor Colegio de la abogacía de Europa y, por tanto, con mayor número de afectados", recuerda que ha trabajado de forma constante para que esta solución no llegara tarde ni diluida.

En los últimos meses, el Colegio ha impulsado una propuesta normativa propia, ha mantenido interlocución institucional con grupos parlamentarios y administraciones, y ha promovido iniciativas de sensibilización como la campaña "De abogado a diputado", que trasladó al Congreso la realidad personal y profesional de numerosos mutualistas afectados.

"El hito de hoy pertenece, sobre todo, a los mutualistas que han sostenido esta reivindicación durante años. Desde el ICAM hemos procurado dar cauce institucional, rigor técnico y visibilidad pública a una demanda profundamente justa", ha afirmado el decano.