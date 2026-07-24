El ICAM celebra la aprobación de la pasarela al RETA para mutualistas y pide agilizar su desarrollo reglamentario

Archivo - Edificio del Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM), a 5 de noviembre de 2023, en Madrid (España). El Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM) ha presentado esta semana para el próximo ejercicio, un presupuesto equilibrado en 31,5 millones de eu - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID 24 Jul. (EUROPA PRESS) - El Colegio de la Abogacía de Madrid considera que la aprobación de la Proposición de Ley que regula la pasarela voluntaria al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) supone "un avance significativo" para la profesión y reconoce el esfuerzo realizado por los distintos grupos parlamentarios para alcanzar un amplio consenso en torno a una cuestión especialmente compleja, tanto desde el punto de vista jurídico como social

En un comunicado, el ICAM ha expresado su agradecimiento a todas las fuerzas políticas que han contribuido, mediante "el diálogo y la búsqueda de acuerdos, a sacar adelante esta reforma".

El Colegio ha trasladado también un reconocimiento especial a todos los abogados y abogadas y, en particular, a los compañeros madrileños que "han trabajado con compromiso y firmeza para que este problema cuente hoy con una solución".

El decano del ICAM, Eugenio Ribón, ha destacado que se trata de "un paso muy importante para miles de profesionales que llevaban años esperando una solución". "Es un avance fruto del trabajo de muchas personas y de una reivindicación colectiva de la abogacía", ha señalado.

No obstante, el ICAM ha lamentado que la ley finalmente aprobada haya dejado fuera de su ámbito de aplicación a los mutualistas pasivos, cuya inclusión fue defendida por el Colegio durante toda la tramitación parlamentaria.

Una vez concluida la tramitación parlamentaria, el ICAM considera que la prioridad debe ser garantizar un desarrollo reglamentario ágil, claro y respetuoso con los plazos establecidos por la propia ley, de forma que la pasarela pueda ponerse en marcha con la mayor seguridad jurídica posible.

En este sentido, Eugenio Ribón ha señalado que "ahora corresponde al Gobierno aprobar el reglamento en tiempo y forma para que la pasarela pueda convertirse en una realidad cuanto antes".

El Colegio de la Abogacía de Madrid continuará colaborando con las instituciones durante el desarrollo reglamentario de la norma, con el objetivo de contribuir a que el procedimiento sea claro, eficaz y garantista, y responda adecuadamente a las necesidades de los profesionales que decidan acogerse a la pasarela.

Como ha venido haciendo desde el inicio de este proceso, el ICAM seguirá defendiendo los intereses de la abogacía, acompañando a los colegiados y promoviendo las iniciativas necesarias para mejorar la protección social de los profesionales.

El compromiso del ICAM con los mutualistas La aprobación de esta reforma culmina una intensa labor institucional desarrollada por el ICAM desde el inicio de la legislatura.

El Colegio fue el primero de España en pronunciarse públicamente a favor de las reivindicaciones de los mutualistas y, desde entonces, ha mantenido numerosas reuniones con representantes del Gobierno, de los grupos parlamentarios y de las principales instituciones implicadas, así como múltiples encuentros con asociaciones y plataformas de afectados.

Además, el ICAM ha elaborado y remitido informes y propuestas jurídicas para defender una pasarela voluntaria, justa y accesible, y ha promovido distintas iniciativas de sensibilización y movilización.

Entre ellas destaca la campaña 'De Colegiado a Diputado', que permitió recopilar cientos de testimonios y más de un millar de cartas firmadas por abogados, posteriormente entregadas en el Congreso de los Diputados.

Asimismo, el Colegio encargó un informe jurídico a la expresidenta del Tribunal Constitucional María Emilia Casas, cuyas conclusiones avalaron la viabilidad jurídica de una pasarela voluntaria al RETA y contribuyeron a dotar de solidez técnica una reivindicación que hoy se traduce en una solución legal para miles de abogados de toda España.