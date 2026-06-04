El ICAM celebra avances en la ley de mutualidades alternativas tras la publicación del dictamen parlamentario

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MADRID 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM) ha celebrado que el Dictamen de la Comisión de Trabajo, Economía Social, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, publicado este 4 de junio en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, incorpore avances relevantes en la tramitación de la proposición de ley sobre mutualidades alternativas y pasarela al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos, ha informado el Colegio en un comunicado.

El texto que será elevado al Pleno reconoce expresamente que la opción por las mutualidades alternativas ha dado lugar, en determinados casos, a situaciones de desprotección y a prestaciones inferiores a las esperadas por los profesionales afectados.

Para el ICAM, este reconocimiento institucional del problema constituye "un paso importante y confirma la necesidad de una respuesta legal a una reivindicación sostenida durante años por numerosos abogados y abogadas mutualistas".

El Colegio también aprecia positivamente que el dictamen contemple una transferencia excepcional y voluntaria de los derechos económicos acumulados en las mutualidades alternativas hacia la Tesorería General de la Seguridad Social, así como nuevas obligaciones de transparencia, información y supervisión sobre las mutualidades. Estas previsiones responden a demandas reiteradas de mayor seguridad, claridad y control en beneficio de los mutualistas.

No obstante, el ICAM advierte de que el texto que llega al Pleno no puede considerarse todavía una solución definitiva ni plenamente satisfactoria para el conjunto de los afectados.

Apuntan a que "la pasarela prevista mantiene requisitos de acceso que pueden dejar fuera a profesionales con trayectorias mixtas, carreras de cotización insuficientes o prestaciones mutuales claramente reducidas".

Asimismo, el dictamen remite al desarrollo reglamentario cuestiones esenciales como los términos de la transferencia, la conversión de derechos económicos en periodos cotizados y el impacto real sobre futuras prestaciones.

"El ICAM no va a reconocer como solución cerrada lo que todavía requiere mejoras sustanciales. Valoramos que el problema haya entrado en la agenda legislativa y que el dictamen incorpore avances, pero nuestro deber es seguir defendiendo que ningún abogado afectado quede sin una respuesta justa, comprensible y efectiva", señala el Colegio.

De cara al próximo debate en el Pleno, el ICAM reclama a los grupos parlamentarios que aprovechen el margen aún existente para reforzar el texto en cuatro ámbitos concretos: ampliar el alcance subjetivo de la pasarela, prever una protección más efectiva para mutualistas pasivos y pensionistas con prestaciones insuficientes, garantizar simulaciones individuales previas antes de cualquier decisión irreversible y asegurar la participación de la abogacía institucional y de los afectados en el desarrollo reglamentario.

El Colegio considera especialmente relevante que ningún mutualista deba optar por una transferencia irreversible sin conocer previamente, de forma clara y comparable, el capital trasladable, los periodos que le serían reconocidos, la base reguladora estimada, la pensión previsible, los efectos fiscales futuros y los derechos que conservaría o perdería en su mutualidad.

El ICAM recuerda que su posición ha sido siempre la de acompañar a los abogados y abogadas afectados, trasladar su voz a las instituciones y exigir una solución técnicamente solvente, jurídicamente segura y socialmente justa.

Por ello, seguirá manteniendo interlocución con los grupos parlamentarios y con las administraciones competentes tanto en el trámite de Pleno como en la fase reglamentaria posterior, que será determinante para que la pasarela sea una herramienta real y no una expectativa frustrada.

"El avance legislativo es relevante, pero el problema no termina con la aprobación de una fórmula formal de pasarela. El verdadero objetivo debe ser que quienes han sufrido una situación de desprotección tengan una alternativa viable, informada y suficiente. Esa seguirá siendo la posición del ICAM hasta el final del proceso", concluye el Colegio.