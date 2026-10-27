El ICAM celebra el plan de choque del CGPJ para los juzgados de lo Social y pide que se sumen otras administraciones

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MADRID 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM) ha celebrado la decisión del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) de poner en marcha un plan de choque para las 50 plazas de la jurisdicción social con mayor acumulación de asuntos pendientes y ha reclamado al Ministerio de Justicia, a la Comunidad de Madrid y al resto de administraciones implicadas que adopten medidas urgentes para reforzar estos órganos judiciales.

El Colegio ha valorado el anuncio como un avance en línea con las reivindicaciones de su campaña 'Sos Social. Justicia retrasada, Justicia denegada', que puso en marcha el pasado septiembre con 19 medidas para reducir la pendencia judicial, reforzar las plantillas y mejorar el funcionamiento de esta jurisdicción, según ha informado en un comunicado.

"Celebramos que el Consejo General del Poder Judicial dé este paso para afrontar una situación que llevamos meses denunciando. Es una respuesta en línea con las medidas que venimos reclamando desde el Colegio", ha señalado el decano del ICAM, Eugenio Ribón.

Además, ha reclamado que el Ministerio de Justicia, la Comunidad de Madrid y el resto de administraciones implicadas se sumen "con recursos y soluciones concretas", porque, ha subrayado, "la Justicia Social necesita una respuesta conjunta, urgente y sostenida".

Por su parte, el diputado de la Junta de Gobierno del ICAM Juan Manuel Mayllo ha destacado la importancia de mantener la presión institucional. "Este anuncio demuestra que las reivindicaciones de la abogacía están siendo escuchadas", ha señalado, antes de recordar que con la campaña Sos Social han insistido en la necesidad de impulsar "planes de choque, refuerzos y medidas que reduzcan de verdad los tiempos de espera".

Mayllo ha incidido en que, aunque el anuncio supone "un primer paso importante", el objetivo es "conseguir que los ciudadanos dejen de esperar años para ver reconocidos sus derechos".

El ICAM ha recordado que los juzgados de lo Social de Madrid cerraron 2025 con 78.518 asuntos pendientes, un 26,8% más que el año anterior. Esta situación afecta a procedimientos de despido, reclamaciones salariales, incapacidades y prestaciones de la Seguridad Social.

En el marco de la campaña, el Colegio ha mantenido reuniones de trabajo con despachos especializados en Derecho Laboral, colegiados de la jurisdicción social y colectivos representativos de la abogacía laboralista, así como con otros colegios profesionales, como el de Graduados Sociales, para trasladar sus propuestas a las instituciones competentes.

El ICAM ha anunciado que continuará impulsando las actuaciones institucionales y la recogida de firmas de la campaña Sos Social, y ha insistido en la necesidad de que las distintas administraciones coordinen sus esfuerzos para "garantizar una Justicia ágil y eficaz".