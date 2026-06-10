El ICAM destaca el aumento de actividad en 2025 con más amparos, formación y actuaciones en el Turno de Oficio

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MADRID 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM) ha cerrado 2025 con un incremento de su actividad, reflejado en el aumento de solicitudes de amparo, el volumen de formación impartida y las actuaciones del Turno de Oficio, en un contexto marcado por cambios normativos, la digitalización y el uso de la Inteligencia Artificial.

Así lo ha indicado el ICAM en una nota de prensa, en la que ha detallado los principales datos recogidos en su Memoria Anual, publicada este miércoles en vísperas de la próxima Junta General de la corporación.

Según la memoria, las solicitudes de amparo colegial han aumentado un 94%, hasta alcanzar las 103, mientras que el Centro de Estudios ha contado con más de 37.000 alumnos, de los que el 78% ha participado en cursos de formación gratuita vinculados al Turno de Oficio. Además, las Secciones han sumado 14.839 inscritos y la Fundación ICAM ha gestionado 2.329 solicitudes de ayudas por importe superior a 1,15 millones de euros.

En el ámbito de la asistencia jurídica gratuita, el Turno de Oficio ha gestionado más de 163.000 designaciones de profesionales y ha realizado más de 120.000 asistencias letradas en funciones de guardia.

El ICAM ha enmarcado estos datos en un ejercicio condicionado por la entrada en vigor de la Ley Orgánica 1/2025, que ha introducido cambios en el funcionamiento de la Justicia, junto al avance de la digitalización y la incorporación de la inteligencia artificial en el ámbito jurídico.

En este contexto, el Colegio ha desarrollado actuaciones dirigidas a facilitar la adaptación de los profesionales al nuevo marco, incluyendo acciones formativas, elaboración de materiales prácticos y el traslado de propuestas a las administraciones.

En relación con la defensa de la profesión, la institución ha señalado actuaciones vinculadas a la protección del secreto profesional, entre ellas la denuncia ante los tribunales por la difusión de conversaciones entre abogado y fiscal, que derivó en una condena del Tribunal Supremo al exfiscal general del Estado Álvaro García Ortiz.

Asimismo, el ICAM ha impulsado iniciativas en ámbitos nacionales y europeos relacionadas con la protección del secreto profesional, así como actuaciones en defensa de los mutualistas alternativos.

En el plano de servicios a colegiados, la memoria recoge la puesta en marcha del Plan Cuota Cero, orientado a facilitar el acceso a formación sin coste adicional, así como la publicación de una guía sobre inteligencia artificial aplicada a la abogacía, que ha superado las 6.500 descargas y 10.600 visitas.

Por último, la Biblioteca colegial ha incorporado herramientas de Inteligencia Artificial jurídica, ha ampliado sus recursos digitales y ha registrado un incremento del 84% en los préstamos electrónicos.