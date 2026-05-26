El ICAM expresa su preocupación tras el debate celebrado este martes en la Comisión de pasarela al RETA

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MADRID 26 May. (EUROPA PRESS) -

El Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM) ha expresado este martes su preocupación tras el debate celebrado hoy en la Comisión de Trabajo, Economía Social, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones del Congreso de los Diputados sobre la proposición de ley llamada a regular la pasarela al RETA para profesionales mutualistas, ha informado el Colegio en un comunicado.

La Comisión ha aprobado el dictamen de la proposición de ley, que continuará ahora su tramitación parlamentaria, pero lo ha hecho después de que el Gobierno haya vetado la tramitación de varias enmiendas dirigidas a ampliar o reforzar el alcance de la pasarela.

Entre ellas, la propuesta que habría permitido acogerse al mecanismo a mutualistas que ya tienen reconocido el periodo mínimo para acceder a la pensión de jubilación en el sistema de Seguridad Social.

También se ha impedido tramitar otras iniciativas orientadas a mantener abierta la opción entre RETA y mutualidad o a fijar plazos para el desarrollo reglamentario de la transferencia de derechos económicos.

Para el ICAM, lo ocurrido hoy confirma que "la ley avanza, pero también que lo hace con riesgos evidentes de quedar por debajo de las necesidades reales de los afectados".

El Colegio valora que la tramitación no se haya detenido, pero advierte de que el paso por Comisión no puede interpretarse como un punto final ni como una solución suficiente si el texto que llega al Pleno no garantiza una respuesta efectiva, viable y con seguridad jurídica para los mutualistas.

El ICAM subraya que la sostenibilidad del sistema es "una exigencia imprescindible en cualquier reforma". "La pasarela al RETA debe ser económicamente viable, técnicamente rigurosa y respetuosa con el equilibrio financiero de la Seguridad Social", han reclamado.

Esa ha sido siempre la posición del Colegio. Pero esa viabilidad debe construirse junto a otros principios igualmente esenciales: equidad, seguridad jurídica y protección social suficiente.

SOSTENIBILIDAD DEL SISTEMA

"La sostenibilidad del sistema es imprescindible, pero no puede ser incompatible con la justicia. La pasarela debe ofrecer una respuesta viable y equilibrada a quienes llevan años esperando una solución. El rigor económico debe servir para construir una norma sólida, no para dejar sin salida a miles de profesionales afectados", ha señalado el decano del ICAM, Eugenio Ribón.

El Colegio considera especialmente preocupante que el debate parlamentario pueda desembocar en una pasarela insuficiente para una parte relevante de los afectados. El objetivo de la norma debe ser articular una vía efectiva para que los mutualistas puedan incorporarse al RETA en condiciones razonables, con reconocimiento adecuado de su situación y sin exclusiones injustificadas.

En este sentido, el ICAM pide a todos los grupos parlamentarios un último esfuerzo de responsabilidad, diálogo y acuerdo en la fase que ahora se abre hasta la votación en Pleno. La ley todavía puede mejorar y debe hacerlo. El Pleno debe servir para reforzar el texto, no para consolidar una pasarela debilitada, parcial o incapaz de responder a la dimensión real del problema.

"No podemos conformarnos con que haya una pasarela si esa pasarela no permite cruzar a quienes necesitan una solución. El legislador tiene ahora la responsabilidad de evitar que la norma llegue al Pleno diluida o desprovista de la capacidad real de proteger a los mutualistas afectados", ha afirmado Ribón.