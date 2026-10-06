El ICAM y el ICAB reúnen a la abogacía de empresa para analizar el impacto de la IA y los nuevos riesgos corporativos

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MADRID 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM) y el Ilustre Colegio de la Abogacía de Barcelona (ICAB) celebrarán los próximos 22 y 23 de octubre en la sede del colegio madrileño el III Encuentro Abogacía de Empresa, que abordará el impacto de la inteligencia artificial y los nuevos riesgos corporativos en el trabajo de las asesorías jurídicas internas.

La cita reunirá a más de veinte profesionales de asesorías jurídicas, despachos y otros ámbitos del sector legal y contará con ocho mesas de debate sobre cuestiones como la influencia del criterio jurídico en las decisiones de negocio, el gobierno corporativo, la sostenibilidad, el desarrollo profesional, la geopolítica y la relación con los despachos externos, según ha informado el ICAM en un comunicado.

Como novedad, el programa incorporará el reto 'Legal Minority Report', una competición por equipos en la que los participantes deberán resolver un escenario de crisis con el apoyo de herramientas de inteligencia artificial.

La primera jornada analizará el grado de implantación de las tecnologías aplicadas al ámbito jurídico, conocidas como 'LegalTech', así como las barreras culturales para su incorporación y sus implicaciones éticas. El segundo día abordará específicamente los cambios que la inteligencia artificial está introduciendo en la organización y el funcionamiento de los departamentos jurídicos.

El encuentro también examinará la evolución de las asesorías internas desde una función principalmente consultiva hacia una mayor participación en la estrategia empresarial y en los órganos de decisión. En este contexto, las sesiones abordarán las habilidades necesarias para trasladar el criterio jurídico al negocio y reforzar la capacidad de influencia de los equipos legales.

Organizada por la Sección de Abogacía de Empresa del ICAM y la Comissió de l'Advocacia d'Empresa del ICAB, la tercera edición comenzará el jueves 22 de octubre a las 15 horas y se prolongará hasta el mediodía del viernes 23.

En la inauguración participarán el decano del ICAM, Eugenio Ribón; la diputada de su Junta de Gobierno Ana Buitrago, y el director legal de CEOE, José María Campos.

Además de las mesas de debate, el programa incluirá actividades participativas y espacios de encuentro profesional para compartir experiencias y abordar problemas comunes. Las inscripciones permanecerán abiertas hasta completar el aforo.