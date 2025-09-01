El ICAM lanza la serie 'Claves jurídicas de la actualidad' para aportar rigor jurídico a los grandes debates sociales

MADRID 1 Sep. (EUROPA PRESS) - El Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM) ha puesto en marcha la nueva serie 'Claves jurídicas de la actualidad', fichas divulgativas que analizan con rigor jurídico los principales temas de interés social y mediático, ha informado el Colegio en un comunicado.

Se trata de una novedosa iniciativa que nace con el objetivo de ofrecer a la sociedad y a los medios una herramienta clara, útil y rigurosa para comprender el trasfondo jurídico de los debates que marcan la agenda pública.

Con este proyecto, el ICAM busca consolidarse como una fuente de referencia informativa fiable y accesible, acercando el análisis legal de la mano de expertos en distintas ramas del Derecho.

La primera entrega de la serie lleva por título 'España en llamas.

Aspectos legales de los incendios forestales' y aborda, en un lenguaje claro y divulgativo, las principales cuestiones jurídicas derivadas de esta emergencia que ha marcado el verano en España.

Entre los temas tratados se encuentra la responsabilidad penal por provocar un incendio, con penas que pueden llegar hasta los 20 años de prisión si se pone en riesgo la vida de las personas. También figura la obligatoriedad de la evacuación, subrayando que nadie puede negarse a abandonar su vivienda si la autoridad lo ordena.

Cada ficha contará con el respaldo de un experto del ICAM en la materia analizada, que podrán ser miembros de la Junta de Gobierno, presidentes de las secciones del ICAM o docentes del Centro de Estudios e Investigación ICAM, lo que garantiza la solidez, pluralidad y calidad de cada análisis.

El decano del ICAM, Eugenio Ribón, que precisamente es la fuente de esta primera entrega, ha subrayado que "la abogacía madrileña tiene el compromiso de servir al interés general y aportar certeza jurídica en tiempos de incertidumbre, facilitando a la sociedad y a los medios claro información jurídica clara para comprender los retos de actualidad".

"Con la serie Claves jurídicas de la actualidad, el ICAM refuerza su compromiso de servicio y utilidad pública y pone en valor la experiencia y el conocimiento de sus profesionales como aliados de primer nivel para periodistas, comunicadores e instituciones", ha remarcado.

Además, esta iniciativa refleja la voluntad del Colegio madrileño de promover una comunicación clara, convencido de que la ciudadanía tiene derecho a comprender las implicaciones jurídicas de los grandes debates que le afectan.