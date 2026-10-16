El ICAM obtiene la certificación de Empresa Familiarmente Responsable por sus medidas de conciliación

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MADRID 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM) ha obtenido la certificación de Empresa Familiarmente Responsable (EFR), que reconoce las políticas de conciliación implantadas para su plantilla, entre ellas el teletrabajo, la flexibilidad horaria, la jornada intensiva en determinados periodos y las medidas de apoyo a las familias.

La certificación reconoce la incorporación de la conciliación a la gestión interna del Colegio para compatibilizar "las necesidades personales y familiares de la plantilla con la prestación de los servicios colegiales", según ha informado la institución en un comunicado.

El decano del ICAM, Eugenio Ribón, recogerá el reconocimiento el lunes, durante un acto que se celebrará en el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030. "Una institución comprometida con la abogacía debe estar también comprometida con las personas que hacen posible su actividad cada día", ha señalado Ribón, quien ha destacado que la certificación reconoce el trabajo realizado para que la plantilla pueda desarrollar su carrera profesional "sin renunciar a su proyecto personal y familiar".

Promovido por la Fundación MásFamilia, el modelo EFR reconoce a las organizaciones que incorporan la conciliación a su cultura y a su gestión mediante un sistema sujeto a evaluación externa y mejora continua. El proceso permite identificar las necesidades de la plantilla, desarrollar medidas para atenderlas y evaluar su evolución.

TELETRABAJO, FLEXIBILIDAD Y APOYO A LAS FAMILIAS

El modelo implantado por el ICAM se concreta en un catálogo de medidas de conciliación que incluye un plan de teletrabajo, flexibilidad horaria, jornada intensiva en determinados periodos, permisos retribuidos y medidas de apoyo a las familias, sujetas a los requisitos y condiciones establecidos en cada caso.

Las iniciativas se estructuran en cinco ámbitos: flexibilidad temporal y espacial, calidad en el empleo, desarrollo personal y profesional, apoyo a las familias e igualdad de oportunidades.

La diputada de la Junta de Gobierno del ICAM Ana Buitrago ha señalado que el bienestar personal requiere tiempo para cuidar de otras personas, atender las necesidades propias y disfrutar de la vida más allá del trabajo.

"Queremos que las medidas impulsadas les ayuden a vivir con mayor equilibrio y tranquilidad, en un entorno profesional que escuche y tenga en cuenta sus distintas circunstancias", ha afirmado.

UN CATÁLOGO ÚNICO PARA CONSULTAR LAS MEDIDAS

Durante el diagnóstico realizado para implantar el modelo EFR, el Colegio detectó la necesidad de facilitar a la plantilla un acceso "más claro, sencillo y centralizado" a las medidas de conciliación disponibles.

Para ello, ha reunido las iniciativas en un único catálogo, disponible en el área reservada a empleados, que detalla los requisitos, los procedimientos de solicitud y las condiciones de disfrute de cada medida.

El documento se mantendrá actualizado y contará con una copia física en cada puesto de trabajo. Además, el ICAM se ha comprometido a revisar y mejorar las medidas implantadas con la participación de la plantilla.