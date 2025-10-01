El ICAM presenta una guía de buenas prácticas para el uso de la inteligencia artificial en la abogacía

MADRID 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM) presentará el martes octubre la Guía ICAM de Buenas Prácticas para el Uso de la Inteligencia Artificial en la Abogacía.

El documento, elaborado con la participación de especialistas en la materia y basado en principios y recomendaciones de organismos oficiales, propone "un conjunto de buenas prácticas que los profesionales de la abogacía pueden aplicar para garantizar una integración responsable de la IA en la práctica jurídica".

Incorpora también un glosario de términos básicos que facilita la comprensión de los conceptos técnicos más habituales, así como anexos con referencias y los plazos de aplicación del Reglamento europeo sobre inteligencia artificial, según ha desgranado el ICAM en un comunicado.

La presentación, que tendrá lugar a las 9.30 horas en el Salón de Actos de la sede de Serrano 9, correrá a cargo de Mabel Klimt, diputada de la Junta de Gobierno del ICAM responsable de innovación, tecnología y cultura.