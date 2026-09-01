El ICAM rechaza tratar a Ceuta y Melilla como "cuestión periférica" y exige controlar "eficazmente sus fronteras"

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MADRID 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM) ha abierto el nuevo curso con un manifiesto institucional en el que rechaza tratar a Ceuta y Melilla como una "cuestión periférica" y reivindica su plena integración en España y la Unión Europea, al tiempo que exige controlar "eficazmente sus fronteras" y reforzar el Estado de Derecho y las garantías jurídicas.

En un Manifiesto Institucional difundido en vísperas del Día Oficial de Ceuta, recogido en un comunicado, la Abogacía de Madrid reclama respaldo para quienes sirven al Estado y rechaza "la falsa disyuntiva entre eficacia y garantías".

"Ceuta y Melilla forman parte plena e indiscutible de España" y no pueden ser tratadas "como una cuestión periférica, secundaria o ajena al conjunto de nuestro país", afirma el documento.

El ICAM recuerda que su posición está reconocida expresamente tanto en el orden constitucional español como en el europeo, dado que "la Constitución contempla ambas ciudades y el artículo 25 del Acta de Adhesión de España a las Comunidades Europeas las menciona de forma expresa".

"Ceuta y Melilla son España y los desafíos que afrontan afectan al conjunto del Estado. Defenderlas significa proteger a sus ciudadanos, respaldar a quienes sirven en ellas y garantizar que la ley pueda aplicarse con eficacia y con todas las garantías", señala el decano del ICAM, Eugenio Ribón.

El texto aborda de forma especial la realidad fronteriza de ambas ciudades y sostiene que España tiene "el derecho y el deber de proteger y controlar eficazmente sus fronteras".

Una responsabilidad, subraya el Colegio, que debe ejercerse con plena sujeción al ordenamiento jurídico y respeto a los derechos fundamentales.

Frente a la idea de que el Estado debe optar entre eficacia y garantías, el ICAM plantea precisamente lo contrario. No hay contradicción entre eficacia y legalidad. Un Estado que no logra hacer cumplir sus normas se debilita, pero también se debilita aquel que, para hacerlas cumplir, prescinde de las garantías", señala el documento.

Y añade: "La fortaleza institucional consiste precisamente en ser capaz de proteger las fronteras, hacer efectiva la ley y preservar al mismo tiempo los principios propios de una democracia constitucional".

Para Ribón, "el Estado de Derecho no puede medirse únicamente por los límites que impone al poder, sino también por su capacidad para proteger a los ciudadanos y hacer cumplir democráticamente sus normas".

RESPALDO A POLICÍAS, GUARDIAS CIVILES, MILITARES, SANITARIOS Y SERVIDORES PÚBLICOS

El ICAM dedica otro de los ejes del documento a quienes desarrollan su trabajo en Ceuta y Melilla. Expresa su reconocimiento a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, las Fuerzas Armadas, los profesionales sanitarios, los funcionarios públicos, los integrantes de la Administración de Justicia y los profesionales de la Abogacía.

Para todos ellos reclama "medios suficientes, reglas claras y plena seguridad jurídica". El Colegio sostiene que respaldar su actuación legítima no rebaja las exigencias del Estado de Derecho, sino que permite que puedan ejercer sus funciones dentro de él y con todas las garantías. Ese respaldo convive, de forma expresa, con la defensa de los derechos de quienes llegan a nuestras fronteras.

El ICAM reclama la plena garantía del derecho de defensa y la asistencia letrada, así como la protección de menores, personas especialmente vulnerables y quienes puedan tener derecho a solicitar protección internacional.

"Proteger nuestras fronteras y proteger los derechos no son objetivos enfrentados. Precisamente ahí reside la exigencia del Estado de Derecho: en ser eficaz sin dejar de ser Derecho", añade el decano del ICAM.

La bandera de Ceuta ondeará en la sede del ICAM el 2 de septiembre La presentación pública del manifiesto tendrá continuidad mañana, 2 de septiembre, Día Oficial de Ceuta, con distintas acciones de respaldo institucional.

Durante toda la jornada, la bandera de Ceuta ondeará en la sede del ICAM. A las 19:30 horas, frente a la sede colegial, tendrá lugar una lectura pública del Manifiesto por Ceuta y Melilla.

Tras la lectura, una representación del Colegio se desplazará a la concentración convocada en Madrid en apoyo de Ceuta, a la que asistirán el decano, Eugenio Ribón; la vicedecana, Isabel Winkels; y miembros de la Junta de Gobierno.

Con esta iniciativa, la Abogacía de Madrid sitúa desde el comienzo del nuevo curso la defensa del Estado de Derecho y el compromiso con Ceuta y Melilla entre sus prioridades institucionales. El texto culmina con una formulación que resume la posición del Colegio: "Defender Ceuta y Melilla es defender el Estado de Derecho".