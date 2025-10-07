Juristas, académicos y activistas debaten en el ICAM sobre los retos del colectivo LGTBI en la familia y en educación

MADRID 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Colegio de la Abogacía de Madrid celebra este martes la jornada 'Familias, Igualdad y Diversidad: visibilizar la realidad del colectivo LGTBI', organizada por la Sección de Igualdad, la Sección de Familia, la Sección de Infancia y Adolescencia, la Sección de Derechos Humanos y el Comité LGTBI+ del ICAM con el objetivo de "reflexionar sobre la diversidad familiar, afectiva y sexual en la sociedad actual".

A lo largo de tres mesas de debate, especialistas del ámbito jurídico, académico e institucional intervendrán junto a representantes del propio colectivo para "ofrecer una visión plural y en primera persona sobre los retos y avances en materia de igualdad y diversidad".

Bajo el título 'Realidad LGTBI: una visión analítica', la primera mesa ofrecerá una radiografía de la situación actual del colectivo desde una perspectiva institucional, jurídica y social Participarán Miguel Ángel Aguilar, fiscal de Sala de la Unidad de Delitos de Odio, que centrará su intervención en la situación de menores y adolescentes LGTBI, y Julio del Valle, director general de Políticas LGTBI, que aportará la visión de la Administración sobre las estrategias y avances en materia de igualdad.

La sesión estará moderada por María Giráldez de Luis, copresidenta de la Sección de Infancia y Adolescencia del ICAM. La segunda mesa se centrará en la 'Realidad LGTBI en el ámbito educativo y profesional', con las intervenciones de Ignacio Pichardo, catedrático de Antropología de la Universidad Complutense de Madrid; Estela Martín, abogada especializada en Derecho laboral y no discriminación y presidenta de la Sección de Igualdad del ICAM; y Manuel Rodríguez Durán, responsable regional para EMEAL del grupo LGBTQI+ de LinkedIn España.

La mesa estará moderada por Amparo Quintana, copresidenta de la Sección de MASC del Colegio. Testimonios en primera persona Por último, la mesa 'Testimonios en primera persona: de la juventud al mundo laboral' ofrecerá un espacio de diálogo y reflexión a partir de las experiencias reales de distintas generaciones del colectivo.

Moderará la sesión Paloma Zabalgo, presidenta de la Sección de Familia y Sucesiones del ICAM. La diputada de la Junta de Gobierno del ICAM y presidenta del Comité LGTBI+ del ICAM, Lola Fernández Campillo, será la encargada de inaugurar el evento.