Ospina Abogados.- Abogados 360 grados, más humanos y expertos en redes sociales; consejos para crear un despacho propio

MADRID, 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

Abogados que han creado su propio despacho se han dado cita esta mañana en el nuevo foro 'Legaliers' para ofrecer a jóvenes del sector legal las claves para afrontar la puesta en marcha de su marca.

En el evento, celebrado esta mañana en el auditorio del Banco Sabadell de Madrid, han participado letrados de las principales firmas del país, abogados emprendedores y directores de programas formativos, entre otros.

'Legaliers' nace para ayudar a jóvenes juristas a enfocar su carrera profesional. Los impulsores de este foro son el abogado Andrés Ruiz, fundador de la web Todojuristas, y la abogada Delia Rodríguez, socia directora de Vestalia Asociados.

La vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, y Ángel Niño, concejal de Innovación y emprendimiento del Ayuntamiento de Madrid, han querido respaldar el nuevo evento de reciente creación con su presencia.

A lo largo de las diferentes mesas se han abordado cuestiones como las diferentes formas de ejercicio profesional, la conveniencia de opositar en estos momentos, los perfiles más demandados por las firmas o cómo montar un despacho.

En la Mesa 'Marca personal y montar mi propio despacho" han intervenido Juan Gonzalo Ospina, del despacho penalista Ospina Abogados; Sara Molina Pérez-Tomé; de Deloitte Legal; y Pedro Javier Belda, de Belda Bordón, entre otros.

Sara Molina Pérez-Tomé ha señalado que lanzarse a la piscina para montar tu propio despacho supone "firmar una hipoteca de por vida con situaciones que hacen sudar sangre", pero que darán "momentos de satisfacción".

"Hay que tener valor para montar un despacho pero también un alto nivel de aceptación de la frustración. Hay que aprender a caer y es importante tener un entorno positivo porque son los que estarán a tu lado cuando caigas", ha subrayado incidiendo en que cada vez se busca más el lado humano de los abogados.

A continuación, Juan Gonzalo Ospina ha puesto el acento en la importancia de ser "un abogado 360 grados", pero recalcando que de base hay que "saber derecho" para solucionar los problemas jurídicos de tus clientes. Además, ha hecho hincapié en la necesidad de saber trasmitir y comunicar.

"Sin comunicación veraz e independiente no podríamos ejercer la abogacía de manera libre. Pero tiene que haber un fondo y una sustancia", ha comentado. Este letrado, conocedor de las redes sociales, se ha estrenado en la red social Tik Tok como vía para la captación de futuros clientes, ya que "si no estás, no existes".

En la misma línea, Pedro Javier Belda ha incidido en la importancia del marketing para los despachos, así como en el hecho de tener un profundo conocimiento del derecho. También considera un punto clave para montar tu propio bufete el tener experiencia previa en otro bufete.