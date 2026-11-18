Archivo - Fachada de la sede del ICAM - ICAM - Archivo

MADRID 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM) reunirá este miércoles a representantes del PP, PSOE, Vox y Frente Amplio para que debatan sus propuestas en materia de Justicia y manifiesten su postura respecto a las reformas que el ICAM considera prioritarias para la próxima legislatura, y que ha venido trasladando a todos los partidos, ha informado el Colegio en un comunicado.

El encuentro, enmarcado en el ciclo Foro Justicia ICAM, arrancará a las 9.30 horas y contará con la participación de la coordinadora de Justicia del Partido Popular, María Jesús Moro; el secretario de Estado de Relaciones con las Cortes y Asuntos Constitucionales, Rafael Simancas (PSOE); la vicesecretaria nacional jurídica de Vox, Marta Castro; y el concejal del Ayuntamiento de Madrid por Más Madrid e integrante del equipo jurídico, Miguel Montejo, en representación del Frente Amplio.

Los cuatro representantes tendrán ocasión de exponer y contrastar sus propuestas en torno a los ejes que el Colegio considera más urgentes para mejorar la Justicia: desde asegurar la independencia judicial y más medios para los tribunales, a una revisión de reformas como la obligatoriedad de los MASC o una justicia digital con muchos fallos e ineficaz.

El foro será inaugurado por el decano del ICAM, Eugenio Ribón, quien presentará el paquete de 60 medidas que se están reclamando desde la Abogacía de Madrid a todos los partidos, y estará moderado por la periodista Pilar Velasco.