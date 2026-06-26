El TSJ de País Vasco archiva el procedimiento por despido colectivo en Tubos Reunidos y no habrá juicio

Archivo - Trabajadores de Tubos Reunidos se concentran, a 5 de mayo de 2026, en Bilbao, Vizcaya, País Vasco (España). Los trabajadores de Tubos Reunidos se han vuelto a concentrar hoy en Bilbao en el marco del conflicto laboral abierto por el Expediente d - H.Bilbao - Europa Press - Archivo

BILBAO 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) ha decidido archivar el procedimiento por despido colectivo en Tubos Reunidos y no se celebrará el juicio previsto para el próximo 6 de julio, a petición de las partes.

La decisión se ha recogido en un decreto dictado este pasado jueves, tras el anuncio de la Administración concursal de no ejecutar el ERE y el escrito en el que las partes solicitan de común acuerdo el archivo del procedimiento "por carencia sobrevenida del objeto".

Según ha recordado el alto tribunal vasco, en un principio, se estableció el 7 de julio como fecha del juicio oral, que fue posteriormente modificada al día 6.

Sin embargo, el pasado 15 de junio las partes demandantes en el procedimiento, ELA, LAB, FICA-UGT y ESK, así como los demandados, Tubos Reunidos Group y la administración concursal del Grupo, PKF-Attest Concursal, presentaron ante el tribunal un escrito conjunto solicitando de común acuerdo el archivo del procedimiento por "carencia sobrevenida del objeto".

En un decreto dictado por la Sala de lo Social, admite la petición tras comunicar la Administración Concursal de Tubos Reunidos Group su decisión de no ejecutar el ERE tramitado por la empresa y, una vez expresada la voluntad por escrito "en el que las partes solicitan de común acuerdo el archivo del presente procedimiento por carencia sobrevenida del objeto".

Por su parte, el Ministerio Fiscal presentó también escrito "no oponiéndose a la terminación del procedimiento".

La resolución podrá ser impugnada mediante recurso de revisión ante el TSJPV dentro de los cinco días hábiles siguientes a su notificación. No obstante, el recurso carecerá de efectos suspensivos por lo que no se actuará "en sentido contrario a lo que se hubiese resuelto".