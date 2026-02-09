El Turno de Oficio del ICAM prestó en 2025 más de 120.000 asistencias letradas a detenidos y víctimas, un 4% más

Archivo - Fachada de la sede del ICAM - ICAM - Archivo

El Turno de Oficio del Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM) ha tramitado en 2025 cerca de 145.000 solicitudes de justicia gratuita, más de 162.000 designaciones de abogado y ha resuelto casi 92.000 consultas ciudadanas a través de sus Servicios de Orientación Jurídica, según ha informado el Colegio en un comunicado.

La memoria anual correspondiente a 2025, publicada este lunes por la Colegio, ofrece "una radiografía detallada de un engranaje esencial para garantizar el acceso a la tutela judicial efectiva de la ciudadanía más vulnerable".

El servicio de Asistencia Letrada en funciones de guardia, operativo de forma ininterrumpida las 24 horas del día y los 365 días del año, ha prestado en 2025 un total de 120.184 asistencias a detenidos y víctimas, lo que supone un incremento global del 4% respecto al año anterior.

Por tipo de intervención, el 64% de las asistencias se realizaron en el turno penal general, el 8% en violencia de género, el 7% en extranjería y el 1% en la Audiencia Nacional. La coordinación del servicio requirió gestionar 261.024 llamadas entrantes procedentes de órganos judiciales, cuerpos policiales y centros de detención, así como 157.224 llamadas salientes para la activación y seguimiento de los profesionales designados.

El volumen total de actividad del Turno de Oficio se ha mantenido en niveles estructuralmente elevados a lo largo de 2025. El ICAM ha tramitado 144.981 solicitudes de justicia gratuita y ha gestionado 162.673 designaciones de abogado de oficio en los distintos órdenes jurisdiccionales, cifras similares a las del ejercicio anterior. Más de la mitad de las solicitudes presentadas corresponden a la jurisdicción penal (54%), seguidas del ámbito civil (18%) y del contencioso-administrativo (11%).

El 8% se vinculó a procedimientos por violencia de género y el 7% al orden social. En cuanto a las designaciones, el 58% correspondieron a procedimientos penales, el 13% al ámbito civil, el 12% al contencioso y el 6% al social. En el turno especializado en violencia de género se realizaron 13.874 designaciones, mientras que el turno para víctimas de delitos registró un incremento del 2%, hasta alcanzar las 2.745 asignaciones.

"Cada cifra que recoge esta memoria representa una historia concreta y un derecho que ha podido ejercerse", ha señalado el diputado responsable de Justicia Gratuita del ICAM, Juan Manuel Mayllo.

"Hablamos de miles de ciudadanos --muchos en situación de especial vulnerabilidad-- para los que el Turno de Oficio no es una opción, sino la única vía de acceso a la Justicia. Por eso, el compromiso del Colegio va más allá de la gestión: es una apuesta continua por reforzar los medios, modernizar el servicio y dignificar la labor de quienes lo sostienen día a día", ha añadido.

Durante 2025, el Colegio ha certificado actuaciones del Turno de Oficio por un importe total de 51,6 millones de euros, un 4% más que en 2024. De esa cifra, 46 millones correspondieron a actuaciones financiadas por la Comunidad de Madrid y 5,6 millones al Ministerio de Justicia, en función de la competencia territorial.

Este crecimiento obedece, en parte, a la aplicación del convenio de legislatura suscrito entre el ICAM y el Gobierno autonómico en noviembre de 2024, que contempla la actualización progresiva de los baremos hasta 2027. En virtud de este acuerdo, se han incorporado nuevas retribuciones para actuaciones no contempladas anteriormente, como las medidas provisionales en procedimientos de familia o las comparecencias en internamientos de menores, y se ha incrementado el módulo específico por expediente certificado, que pasó de 30 a 35 euros en junio de 2025.

También se ha reforzado la retribución de las guardias realizadas en fechas especialmente sensibles, como Navidad o Año Nuevo, en las que el servicio se mantiene operativo sin interrupciones. "El Turno de Oficio no puede seguir sosteniéndose con fórmulas del pasado. Es una infraestructura jurídica crítica, con exigencias crecientes, que requiere un reconocimiento acorde a su función social", ha afirmado el decano del ICAM, Eugenio Ribón.

"Cada guardia implica disponibilidad total, formación especializada y una intervención inmediata allí donde nadie más llega. No hablamos de voluntarismo, hablamos de servicio público en estado puro. Desde el ICAM seguiremos defendiendo los derechos de los ciudadanos y de los abogados y abogadas que los hacen posibles, con firmeza, rigor y propuestas concretas", ha añadido.

El Turno de Oficio del ICAM está integrado por 4.777 profesionales, una red especializada que garantiza la prestación del servicio en todas las materias, incluidos los turnos de violencia de género, extranjería, penal, menores, víctimas de delitos o trata de seres humanos. Aunque el censo ha descendido ligeramente respecto al año anterior, se mantiene estable en volumen y estructura, con un equilibrio casi paritario entre hombres (52%) y mujeres (48%). Por tramos de edad, el 39% de los letrados tiene entre 50 y 60 años, el 23% entre 40 y 50 y el 14% entre 30 y 40.