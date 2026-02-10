El 10,2% de la población de Euskadi es de nacionalidad extranjera y el 14% ha nacido en otro país, la mayoría en América

Archivo - Ciudadanos en una calle de Bilbao - EUROPA PRESS - Archivo

BILBAO, 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

El 10,2% de la población residente en Euskadi a fecha 1 de enero de 2025 tenía nacionalidad extranjera y el 14% había nacido en otros países. Casi la mitad de las personas con nacionalidad extranjera procedía de países americanos y la edad media era de 34,1 años, según los datos del informe sobre 'Estructura de la población de la Comunidad Autónoma de Euskadi' hechos públicos este martes por el Instituto Vasco de Estadística, Eustat.

En concreto, al inicio del pasado año, las personas con nacionalidad extranjera en el País Vasco ascendían a 226.367, el 10,2% de la población total, lo que supone tres décimas más al censo del 1 de enero de 2024 y se sitúa por debajo de la media estatal del 14,1%.

Álava es el territorio con mayor porcentaje de población de nacionalidad extranjera, con un 11,4% (dos décimas más que en 2024), seguida por Gipuzkoa, con un 10,1% (dos décimas más), y Bizkaia, con un 9,9% (cuatro décimas más).

El 47,7% de los extranjeros residentes en Euskadi, un total de 107.881 personas, tenían nacionalidad de países americanos (1,4 puntos más que en 2024) y el 57,8% eran mujeres. Entre ellos, destacan Colombia, Nicaragua, Venezuela, Honduras y Paraguay, que concentraban el 32,9% del total de las personas con nacionalidad extranjera y el 68,9% de las personas con nacionalidad americana.

Por su parte, las personas de nacionalidad africana (56.189) representan el 24,8% del total de personas extranjeras, 0,2 puntos más que en 2024, y el 54,5% de ellas procedían de Marruecos. Le siguen Argelia, Senegal y Nigeria, con un 14,7%, un 10,5% y un 7%, respectivamente. En este caso, predominan los hombres (un 63,4% del total).

De los países europeos proceden el 19,7% de la población extranjera (44.653 personas), 1,6 puntos menos que en 2024. En este grupo destaca Rumanía, que supone el 7,8% del total de personas extranjeras y el 39,5% de las europeas. En segundo lugar, se sitúa Portugal, con un 13,5% de las personas de nacionalidad europea, y Ucrania, con un 10,3%. En este colectivo, el porcentaje de hombres es ligeramente superior que el de mujeres.

Las personas con nacionalidad de Asia y Oceanía (17.644 personas) representan el 7,8% de las personas residentes extranjeras, con un 72,3% procedentes de Pakistán (39,4%) y China (32,9%). En este grupo, los hombres (50,2%) tenían un peso ligeramente superior al de las mujeres (49,8%).

Por territorios, en Bizkaia las personas con nacionalidad americana constituyen el colectivo mayoritario entre las personas extranjeras, el 51,9% del total, seguidas de africanas (23,3%) y europeas (17,6%). En Gipuzkoa las personas de nacionalidad americana también son mayoritarias, con el 44,9% del total, seguidas de europeas (24,6%) y africanas (22,3%).

En Álava, por su parte, el porcentaje de personas de nacionalidad americana alcanza el 40,4% en 2025, seguida de las personas africanas, que alcanzan el 34,2%, las europeas (16,8%) y asiáticas (8,6%).

En función del estudio del Eustat, a 1 de enero de 2025, la población nacida en el extranjero residente en la Euskadi alcanzaba las 310.959 personas, el 14% de la población total, frente al 13,5% del año anterior, también inferior a la media del conjunto del Estado (19,3%).

Bizkaia y Gipuzkoa presentan unos porcentajes de población nacida en el extranjero similares (el 13,6% y el 13,8%, respectivamente), mientras en Álava se eleva hasta el 16%. En las capitales, Bilbao es la que presenta mayor incremento y la que mayor proporción presenta, con un 17,4%, seguida por Vitoria-Gasteiz, con un 17,3%, y San Sebastián, con un 14,4%.

El Eustat destaca las diferencias "significativas" a nivel comarcal, con zonas que superan el 15%, como Llanada Alavesa y Rioja Alavesa, y otras en las que no llegaban al 10%, como la Montaña Alavesa.

En algo menos de la mitad de los municipios vascos, la proporción de personas nacidas en el extranjero se mantiene por debajo del 10%. En 59 municipios la proporción es superior a la del conjunto de la de Euskadi y, de ellos, sólo 18 tienen más de 10.000 habitantes.

Navaridas y Lanciego (ambos en Álava) e Izurtza (en Bizkaia) presentan los porcentajes más altos, con el 23,3%, 23% y 21,2%, respectivamente. Por contra, siete municipios no llegan al 4%, los de Orexa, Beizama y Berastegi en Gipuzkoa, Zalduondo en Álava, y Ajangiz, Meñaka y Garai en Bizkaia.

A 1 de enero de 2025, un total de 101.404 residentes en Euskadi habían adquirido la nacionalidad española o la tenían de origen, por razones familiares u otras causas. De ellos, el 68% procedía del continente americano y, entre ellos, Colombia concentra el 21,6%, Bolivia el 12% y Ecuador el 10,7%.

Las personas con nacionalidad española nacidas en países africanos eran un 15,1% del total, más de la mitad nacidas en Marruecos (55,2%) y el 13,6% en Argelia, y las que procedían de otros países de Europa alcanzaban el 13%, de ellas casi un tercio nacidas en Francia (29,4%), un 13,7% en Portugal, un 11,1% en Alemania y el 8,5% en Rusia.

Finalmente, las personas nacidas en países de Asia y Oceanía representaban un 3,9% del total de personas que habían adquirido la nacionalidad española. Entre estas, destacan las nacidas en Pakistán (32,8%), China (27,2%) y Filipinas (12,9%).

MÁS JÓVENES

El informe del Eustat también refleja que la edad media de las personas con nacionalidad extranjera era 34,1 años, "cifra significativamente inferior a los 47,5 años de las personas de nacionalidad española".

La media de edad de la población residente en la comunidad autónoma, en su conjunto, era 46,1 años. La población más envejecida es la que había nacido en el resto de las comunidades autónomas, cuya media de edad había disminuido ligeramente en 2025 hasta los 65,6 años. Le sigue la población nacida en Euskadi, con una media de edad de 43,2 años, y, finalmente, las personas nacidas en el extranjero, con 38,4 años de media.