Las 109 viviendas protegidas en cesión de uso de Txomin Enea en San Sebastián se entregarán en septiembre

Itxaso visita las 109 viviendas protegidas en régimen de cesión de uso de Txomin Enea. - IREKIA

SAN SEBASTIÁN 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

Las 109 viviendas protegidas en régimen de cesión de uso de Txomin Enea en Donostia/San Sebastián se entregarán en septiembre. El proyecto ha supuesto una inversión de 14,2 millones de euros y los socios cooperativistas aportaron 35.000 euros iniciales de media.

El consejero vasco de Vivienda y Agenda Urbana, Denis Itxaso, ha visitado este viernes esta promoción que cuenta también con 122 garajes, 109 trasteros y cinco locales.

Itxaso ha destacado "la cesión de uso es un modelo pionero de colaboración social que preserva la titularidad pública del suelo y amplía el acceso a la vivienda", y que su Departamento quiere extender. "Para ello, necesitamos fortalecer las estructuras cooperativas tan arraigadas en Euskadi en el ámbito de la vivienda", ha reconocido.

Según ha explicado, en este caso, en el que los trabajos de construcción "encaran su recta final", los socios cooperativistas aportaron 35.000 euros iniciales de media y accederán a las viviendas mediante cuotas mensuales de en torno a 750 euros que integran todos los gastos asociados. "Las viviendas sean entregadas a sus personas adjudicatarias en septiembre, tal y como se les notificó en la asamblea que tuvo lugar el pasado 25 de marzo", ha apuntado.

Denis Itxaso ha subrayado el carácter "innovador del proyecto", señalando que "se trata del primero en Euskadi" y, por tanto, "marca un antes y un después en las políticas públicas de vivienda vascas". Tal como ha detallado, esta promoción ha supuesto una inversión total de 14,2 millones de euros, correspondiente al contrato de ejecución de obra bajo la modalidad de 'llave en mano', lo que ha permitido "garantizar el control económico del proyecto hasta su finalización sin desviaciones presupuestarias".

Las obras, iniciadas el 26 de enero de 2024, han sido ejecutadas por la constructora Obras Especiales y el complejo incluye las 109 viviendas protegidas, 122 plazas de garaje, 109 trasteros y cinco locales comerciales en planta baja.

En la visita han participado también la secretaria del consejo rector de Bizikide S. Coop., Idoia Soto; el director del grupo gestor Arrasate Taldea, Pello Sologaistoa; el presidente de Bizikoop, Xabier Pagaldai; así como el presidente del Consejo Superior de Cooperativas, Patxi Olabarria, entre otros.

"DIFUNDIR"

Itxaso ha pedido a la cooperativa Bizikide que "ayude a difundir este modelo mediante la organización de charlas en Euskadi de forma planificada y con el objetivo de extenderlo".

El consejero ha explicado que mediante la cesión del derecho de superficie de una parcela de titularidad pública a la cooperativa adjudicataria durante un periodo de 75 años se mantendrá la propiedad pública del suelo "a largo plazo", mientras que "la promoción, construcción y gestión del edificio corresponde a la cooperativa".

En este sentido, ha incidido en que "los socios cooperativistas no adquieren la propiedad de las viviendas, ni formalizan un contrato de alquiler convencional". En su lugar, "acceden a un derecho de uso indefinido mientras permanezcan en la cooperativa, abonando una cuota mensual". A su juicio, "este sistema refuerza la estabilidad residencial, fomenta la implicación directa de las personas en la gestión de sus viviendas y contribuye a limitar procesos especulativos asociados a la compraventa inmobiliaria". "Estamos ante un modelo que combina seguridad, asequibilidad y participación, y que puede convertirse en una referencia para futuros desarrollos de vivienda protegida en Euskadi", ha asegurado.

BIZIKIDE

La cooperativa Bizikide S. Coop. está formada por 109 socios, que para formar parte de la misma realizaron una aportación económica inicial media de 35.000 euros en concepto de capital social. Una vez finalizadas las obras y tras la obtención de la calificación definitiva de VPO y la licencia de primera ocupación, los socios accederán a las viviendas mediante una escritura de cesión de uso. A partir de ese momento, comenzarán a abonar una cuota mensual que, de media, "se sitúa en torno a los 750 euros".

Esta cuota no se limita al uso de la vivienda, sino que integra todos los costes asociados al funcionamiento del edificio. El consejero ha detallado que este modelo incorpora también "un componente de gestión democrática".