Iturgaiz felicita a Feijóo, "ganador del debate", y dice que con el PP España tendrá un gobierno que "no mienta"

BILBAO, 11 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP Vasco, Carlos Iturgaiz, ha felicitado este martes al que, a su juicio, ha sido el "ganador" del debate electoral que ayer enfrentó a los candidatos de PSOE y PP en las elecciones generales del 23 de julio, y ha asegurado que con el popular Alberto Núñez Feijóo España va a tener un Gobierno que "no mienta y no manipule como Pedro Sánchez".

Carlos Iturgaiz ha participado este martes en la Plaza Pinondo de Durango en un acto electoral, acompañado por el único concejal del PP en esta localidad vizcaína, Carlos García.

Las primeras palabras de Carlos Iturgaiz han sido para "felicitar al ganador del debate, que ha sido Alberto Núñez Feijóo", que, a su juicio, "demostró clarísimamente que está en la centralidad y en la moderación".

Tras destacar que el candidato popular "no perdió los papeles como Sánchez", ha asegurado que Alberto Núñez Feijóo "ha demostrado que España va a tener un gobierno que no mienta y no manipule como el candidato Sánchez", además de "traer de nuevo el prestigio nacional e internacional que ha perdido este gobierno con Sánchez, el sanchismo y su gobierno Frankenstein".

Además, ha recordado la presencia ayer en Durango, en un acto electoral, del coordinador de EH Bildu, Arnaldo Otegi, y del presidente de ERC, Oriol Junqueras, junto al candidato de ERC al Congreso por Barcelona, Gabriel Rufián, y la aspirante de EH Bildu al Senado por Bizkaia, Jasone Agirre.

"En Durango se reunieron los independentistas vascos con sus primos independentistas catalanes, pero todos tienen algo en común, los independentistas vascos y catalanes, los radicales vascos y catalanes de Bildu y de Esquerra Republicana de Cataluña, que es que son los aliados de Sánchez, forman parte del sanchismo, mandan en el sanchismo y quieren seguir mandando si gana Sánchez estas elecciones", ha dicho.

Iturgaiz ha denunciado que "los que quieren mandar y los que están mandando en España, los que llevan criminales de ETA en sus listas, Bildu, y los golpistas de ERC, son los que quieren romper España". En ese punto, ha señalado que, "en estas elecciones, la número dos del Congreso de los Diputados, fue condenada por pertenencia a la banda terrorista ETA, --en alusión a Marije Fullaondo, detenida en su día por el intento de reorganizar la dirección de la ilegalizada Batasuna-- lo que demuestra claramente quién son los socios, los aliados, los amigos del gobierno de Sánchez y del sanchismo".

Además, ha dicho que el PNV ha quedado como "una muletilla de Bildu, de Esquerra y del propio Sánchez". "Tanto que dicen que son la voz de Euskadi en Madrid, no lo son, sino que el PNV es la voz de Sánchez y del sanchismo y lo que hará es, en un plano secundario, apoyar a Sánchez y a Bildu, porque son los que mandan de verdad", ha advertido.