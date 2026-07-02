El 27º Ciclo de Música Clásica de la Encarnación ofrecerá ocho conciertos en Aste Nagusia de Bilbao

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BILBAO, 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

La 27ª edición del Ciclo de Música Clásica de la Encarnación ofrecerá, del 22 al 29 de agosto, ocho conciertos en Aste Nagusia de Bilbao de artistas vascos, del Estado e internacionales. El programa tendrá un marcado acento vasco, a través de artistas y compositores locales, y abordará la historia de Bilbao a través de la música, según ha informado el Ayuntamiento bilbaíno.

El acceso a los ocho conciertos, que tendrán lugar a las 20.30 horas en la Iglesia de La Encarnación de Bilbao, será libre hasta completar aforo.

Según ha destacado el consistorio, la variedad de instrumentos clásicos, estilos y escuelas serán este año protagonistas de una programación que cada año congrega en el templo de Atxuri a un público amplio y diverso, y que despierta el interés tanto de los aficionados como de quienes desean conocer otros estilos de música.

"La singularidad de cada ensemble, orquesta y solista serán este año las notas dominantes de un programa que contará con artistas de dentro y fuera del Estado, y en el que el talento vasco tendrá una importante presencia, con fuerte presencia de artistas y compositores locales y con un repaso a la historia de Bilbao a través de la música", ha remarcado el ayuntamiento.

La programación se abrirá el sábado 22 de agosto con el programa "Tutto Vivaldi", en el que la formación vasca Musbika Ensemble hará un repaso de las obras más relevantes del compositor barroco, desde "Folia" a "Las Cuatro Estaciones".

Nacida con el objetivo de superar las barreras y clichés que se atribuyen a la música clásica y a la música antigua, la agrupación propone "una puesta en escena fresca y dinámica que brinda la oportunidad de que cualquier persona pueda sorprenderse y disfrutar con esta música", ha destacado el consistorio.

El domingo 23 de agosto será el turno del dúo formado por el saxofonista Iñaki Bermúdez y el pianista Albert Guinovart, que en "Traditional Echoes" harán un repaso de obras de artistas como Miquel de Jorge, W. Van Klaveren y el propio Albert Guinovart. El programa incluirá, además, el tema 'Euskal Lurrak', inspirada en canciones que han marcado una tradición en la música vasca de compositores como Aita Donostia o Xabier Lete.

Les tomarán el relevo, el lunes 24 de agosto, la violinista Tatiana Samouil y el pianista e investigador Josu Okiñena, con un programa en el que abordarán obras de W.A. Mozart, M. Ravel, P.I. Tchaikovski, F. Kreisler y P. Sarasate.

Embajadora de la Escuela Rusa, y protagonista junto a Yuri Bashmet de la ceremonia de clausura de los Juegos Olímpicos de 2014 en Sochi (Rusia), Samouil cuenta con una carrera consolidada como solista, artista de grabación, músico de cámara y pedagoga. Okiñena, por su parte, lleva más de dos décadas dedicado a la música clásica, con un enfoque especial en los compositores vascos del siglo XX.

El martes 25 de agosto el protagonismo será para el Dúo Boreal, formado por Claudia Besné (arpa) y Eva Calvo (guitarra), que presentarán el programa "Entre cuerdas: un viaje sonoro", en el que arpa y guitarra interactúan "en un repertorio que abarca piezas emblemáticas de distintas épocas", de artistas como Stanley Myers, Astor Piazzolla, Isaac Albéniz, Enrique Granados, Máximo Diego Pujol y Luigi Boccherini.

El dúo, fundado en 2019 en la Universidad Mozarteum de Salzburgo, ha desarrollado una visión artística que combina excelencia técnica con una sensibilidad interpretativa única, y se ha ganado el reconocimiento por su talento, musicalidad y técnica impecable.

El miércoles 26 de agosto será el turno de Ecco Quintet Musikene, formación surgida en el Centro Superior de Música del País Vasco, que interpretará un programa con obras de C.M. Von Weber y J. Brahms. Formado recientemente, el grupo destaca por su sensibilidad musical, equilibrio sonoro y compromiso con la música de cámara, y lo integran las violinistas Maddi Arriola Mendieta e Isabel Guzmán Jiménez, el violista Martí Mena Estopà, la cellista Lucía Arboniés Vazquez y la clarinetista Rocío Fernández Alfonso.

Les tomará el relevo, el jueves 27 de agosto, el joven conjunto de saxofones Osimun Quartet, que aúna el respeto por la tradición clásica con una audaz apertura a la fragilidad y la experimentación. Desde esta perspectiva abordarán el programa "De la quietud al movimiento", que propone un recorrido por las distintas formas del impulso musical, desde la contemplación profunda hasta la danza y el movimiento más vital.

En él, interpretarán obras de Joseph Haydn, Fanny Hensel-Mendelssohn, Felix Mendelssohn Bartholdy, György Ligeti, Béla Bartók y Joan Pérez Villegas.

El viernes 28 de agosto el protagonismo será para las "Estampas bilbainas" del Coro Rossini, que repasará la historia de Bilbao con canciones y textos que evocan momentos mágicos de la historia de la Villa y homenajean a sus antepasadas y antepasados. En activo desde 1990, la formación musical cuenta en la actualidad con la dirección artística de la bilbaina Ana Begoña Hernández.

La programación la cerrará, el sábado 29 de agosto, el violonchelista Adolfo Gutiérrez Arenas, uno de los músicos del Estado con mayor proyección internacional en estos momentos.

Desde su debut en 2010 con la London Symphony Orchestra en la serie de Ibermusica, ha colaborado con destacados directores de orquesta y formaciones internacionales, y ha sido protagonista de numerosas giras recitales por todo el mundo. En su cita en Bilbao interpretará las "Tres suites para violonchelo solo" de J.S. Bach.