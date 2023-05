Garrido reconoce el descenso de Elkarrekin, pero valora que cuentan "con un suelo fijo y mirada larga"

Cree que la baja participación no les ha favorecido y apuesta por seguir fortaleciendo el espacio político



BILBAO, 29 May. (EUROPA PRESS) -

La coordinadora de Podemos Euskadi, Pilar Garrido, ha reconocido el descenso de la coalición Elkarrekin Podemos en las elecciones municipales y forales de este domingo, pero ha valorado por contra que cuentan "con un suelo fijo y mirada larga".

"Vamos a seguir fortaleciendo este espacio político y trabajando para desalojar las políticas de derechas tanto en Euskadi como en el Estado", ha enfatizado.

Podemos Ezker Anitza-IU Berdeak Equo y Alianza Verde ha celebrado la noche electoral en el Teatro Campos de Bilbao, donde Garrido, junto al secretario de Organización de Ezker Anitza, Iñigo Martínez, han analizado los resultados de este domingo.

La coalición ha perdido peso en los Ayuntamientos de las tres capitales vascas aunque ha obtenido finalmente 49 concejales en el conjunto de los Consistorios del País Vasco.

En su intervención, Garrido ha condenado además el asesinato machista de una mujer en Vitoria, acaecido en las últimas horas, y ha trasladado su solidaridad a familiares y amigos de la víctima.

Respecto a los resultados electorales, Garrido ha lamentado la "baja participación" ciudadana, que ha considerado es un "síntoma preocupante" de la desafección política que padece la ciudadanía y representa "una asignatura pendiente".

"Hay que hacer un esfuerzo por reconectarse con la sociedad para que en próximas elecciones no haya que hablar de baja participación. Que haya baja participación y una movilización escasa creo que no favorece a la coalición", ha añadido.

Tras considerar que la coalición ha padecido "un contexto difícil con el viento en contra", ha incidido en que han sufrido "campañas orquestadas" para erosionarles.

"Hemos vivido una campaña polarizada entre PNV y EH Bildu. Quizá este combate no nos ha permitido centrar el debate en cuestiones fundamentales para nosotros como sanidad, vivienda o cambio climático", ha expresado.

De este modo, ha reconocido que los resultados obtenidos no han sido los que hubieran querido de tal forma que no han logrado los resultados deseados: "Hemos sufrido un descenso y perdido algunos concejales importantes. Aunque también hemos entrado en pueblos en los que no teníamos representación".

Por contra, ha destacado que su porcentaje de votos en las tres capitales demuestran que cuentan con un suelo y la coalición tiene "un gran futuro". "Tenemos un proyecto de futuro para Euskadi que tiene un suelo fijo y una mirada larga", ha añadido.