VITORIA, 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP vasco, Javier de Andrés, ha asegurado que su partido desea "dar derechos a la gente que trabaja y se esfuerza", mientras que PSOE, PNV y EH Bildu, "el mismo producto con distinta marca", han otorgado derechos a "los okupas, los violadores que han sacado de la cárcel cuando no les corresponde, a los corruptos, a los que nos invaden".

El PP ha celebrado este sábado un acto electoral en Vitoria en el que han intervenido el cabeza de lista al Congreso por Álava, Iñaki Oyarzábal, y el del Senado, Dani García, junto al presidente del PP vasco, Javier de Andrés, y la vicesecretaria de Coordinación Sectorial del PP, Alma Ezcurra.

En su intervención, Javier de Andrés ha reivindicado la "credibilidad del Partido Popular" frente a PSOE, PNV y EH Bildu, que ve como "el mismo producto con una distinta marca comercial". En esta línea, ha subrayado "la cantidad de errores" que ha cometido el PNV, que tiene una "dependencia absoluta con la izquierda".

"¿En qué distingue ya el proyecto que defiende el PNV, PSOE o Bildu de la izquierda radical que puede haber en cualquier lugar de Europa?", ha cuestionado el presidente del PP vasco, que ha señalado la conveniencia de apoyar al su partido en Euskadi incluso entre "aquellos a los que lo que más les preocupa es la identidad vasca" cuando los jelzales están "entregados a los modelos de izquierdas".

Asimismo, ha lamentado que se esté haciendo "una campaña del miedo", según ha indicado, "amenanzado" con que un posible gobierno del PP va a "quitar derechos".

"Ellos han dado derechos a los okupas, a los violadores que han sacado de la cárcel cuando no les correspondía, a los corruptos, a los que nos invaden. Nosotros no queremos que esa gente disfrute de los derechos que el PSOE, PNV y Bildu les han otorgado. Queremos dar derecho a la gente que trabaja, que se esfuerza, que se quiere comprar una casa, a esos queremos dar todos los derechos", ha concluido.

La vicesecretaria de Coordinación Sectorial del PP, Alma Ezcurra, ha acusado al PNV del "descontrol migratorio que vive Euskadi", de "blanquear la irresponsabilidad de Pedro Sánchez", de "la presión" de los servicios públicos vascos, de "los problemas de convivencia" y de "la falta de seguridad en las calles".

"El PNV es culpable. Culpable de una política migratoria irresponsable y criminal, que genera inseguridad y caos, que obliga a mucha gente a vivir con mucho miedo y que además provoca que la gente pierda la vida en el mar", ha señalado.

La vicesecretaria del PP ha reivindicado "una España en la que se defiendan las fronteras y donde cumplir la ley sea lo normal; en la que puedan formarse familias y en la que los jóvenes puedan emanciparse cuando les dé la gana, no cuando les dé el dinero; en la que los gobiernos estén obligados a dar explicaciones a sus ciudadanos y cuando incumplan, cuando sean corruptos o negligentes, paguen las consencuencias; el presidente acepte los límites de su poder y no se crea que la Moncloa le pertenece; y, sobre todo, en la que los españoles se sientan seguros".

Por su parte, el candidato al Congreso Iñaki Oyarzabal ha asegurado que su partido va a defender que el tren de alta velocidad "llegue a Vitoria cuanto antes" y que "no se retrase más", y también que la capital alavesa "sea el punto de conexión" de la Y vasca con el trazado navarro.