Los candidatos de Frente Amplio por Bizkaia Lander Martínez y Alba Gutiérrez en un acto en Bilbao. - FRENTE AMPLIO

BILBAO, 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los candidatos del Frente Amplio-Fronte Zabala en Bizkaia han reivindicado este sábado que votar a esta coalición el 29 de noviembre es "doblemente útil" porque permite "frenar a la derecha y a la extrema derecha" y, al mismo tiempo, impulsar políticas progresistas desde el Gobierno y avanzar en derechos sociales.

En un acto en la sede de Sumar en Bilbao, el cabeza de lista por Bizkaia al Congreso, Lander Martínez, y la cabeza de lista al Senado, Alba Gutiérrez, han subrayado la importancia del "voto útil" para garantizar políticas progresistas desde las instituciones.

Así, durante una jornada en la que voluntarios preparaban sobres y papeletas electorales para los comicios del próximo 29 de noviembre, han reivindicado la necesidad de reforzar la presencia de Frente Amplio en las instituciones para "frenar a la derecha" y avanzar en derechos sociales.

"El voto útil es darle presencia al Frente Amplio en las instituciones, sin quedarse en el ruido sin capacidad de decisión", ha insistido Gutiérrez. Por su parte, Martínez ha apelado a dar "un voto como una casa" para "tener más fuerza y transformar la vida de la ciudadanía" de Euskadi.

El candidato al Congreso y actual diputado de Sumar ha destacado el carácter colectivo de la candidatura y el compromiso de su militancia. "Mientras otros partidos cuentan con apoyos de bancos, con apoyos de grandes poderes económicos, nosotros dependemos únicamente de la gente", ha señalado.

Asimismo, ha considerado que el voto a Frente Amplio es "doblemente útil" porque permite "frenar a la derecha y a la extrema derecha" y, al mismo tiempo, impulsar políticas progresistas desde el Gobierno.

En este sentido, ha afirmado que la intención de su candidatura es "parar a la derecha, pero también cambiar las cosas desde dentro, desde el Consejo de Ministros".

Martínez ha reivindicado, asimismo, la importancia de que Euskadi cuente con representantes en el Ejecutivo central. "Queremos asientos vascos en el Consejo de Ministros para transformar la vida de la gente también aquí, directamente en Euskadi", ha dicho.

La candidata al Senado, por su parte, ha reivindicado los avances sociales conseguidos, según ha remarcado, gracias a la participación de las fuerzas de la izquierda en el Gobierno.

"Si hoy en este país se ha subido el Salario Mínimo Interprofesional, si se han revalorizado las pensiones conforme al IPC, si se ha aprobado una reforma laboral que reduce la temporalidad o si se han topado los precios de la energía y los alquileres, no ha sido por iniciativa propia del PSOE, ni tampoco por acuerdos puntuales desde la barrera", ha asegurado.

Según ha defendido, estos avances han sido posibles porque "las fuerzas representadas en el Frente Amplio estuvimos en las instituciones empujando y obligando a firmar cada una de esas medidas".

Asimismo, ha defendido la importancia de la candidatura conjunta para conseguir una mayoría progresista en la Cámara Alta, donde "cada escaño cuenta". En el Senado no vamos a pedir permiso, vamos a marcar el rumbo", ha asegurado.

PEPITO GRILLO

En esta línea, Martínez ha insistido en que Frente Amplio no se conforma "con evitar que gobierne la derecha, ni con tener un grupo que le haga de Pepito Grillo al Partido Socialista en el Congreso".

El candidato vizcaíno ha contrapuesto las propuestas de Frente Amplio a los discursos del PP y Vox. "Con el odio del PP y de Vox no se paga el alquiler. Con sus discursos no se llena la nevera. Y enfrentando a la gente trabajadora entre sí no se solucionan los problemas de nadie", ha advertido.