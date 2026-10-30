La 37 Semana de Cine Fantástico y de Terror de San Sebastián cancela sus actividades callejeras por el accidente de Urda

Archivo - Samantha Hudson protagoniza, como una criatura marina mutante, el cartel de la Semana de Terror de San Sebastián 2026 - DK - Archivo

SAN SEBASTIÁN 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

La 37 edición de la Semana de Cine Fantástico y de Terror de San Sebastián ha decidido cancelar sus actividades callejeras, previstas para este sábado, en señal de "respeto y solidaridad" con las víctimas del accidente ferroviario de Urda y sus familias.

La Semana ha decidido cancelar las actividades de calle de la Gau Beltza previstas para el sábado 31 por la tarde en el Boulevard, coincidiendo con las jornadas de luto oficial decretadas.

Además, el domingo a las 12.15 horas se realizará el clásico viaje terrorífico del tren Txu Txu y la kalejira se traslada al viernes 6, antes de la ceremonia de clausura de la Semana. Se mantienen todas las proyecciones y actividades en los teatros.

La película vasca 'Salitre' de Norma Vila inaugura este viernes la 37 Semana de Cine Fantástico y de Terror de San Sebastián en el Teatro Principal. La película británica 'Pinocho desatado' de Rhys Frake-Waterfield, la clausurará en el mismo recinto el 6 de noviembre.

Entre ambas fechas se proyectará una selección de los mejores títulos de cine fantástico del año, largometrajes y cortos, y tendrán lugar diferentes actividades paralelas. Títulos como 'Bloody Tennis' (2026), de Nikias Chryssos, 'Crawlers' (2026), dirigida por Ángel Gómez Hernández, la indonesia 'Ghost in the Cell' (2026) o la francesa 'Sanguine' (2026) podrán verse durante estos días en el Teatro Principal. Este año se proyectarán en total 32 largometrajes, 33 cortos y 6 capítulos de TV.

Además, la tercera edición de Animedon, sección paralela dedicada al cine de animación japonés, volverá un año más al Teatro Victoria Eugenia, donde se desarrollará la mayor parte de su programación. Se proyectarán tres largometrajes y una sesión familiar, 'Nire izena da Shin chan', en la que se proyectarán tres capítulos históricos de la serie y se homenajeará a la dobladora Nekane Sarobe, voz de 'Shin chan' en más de 500 capítulos emitidos en EITB.

Animedon también incluye este año la exposición 'Hyakki yagyo: El desfile nocturno de los cien demonios (Fuego Fatuo Art)' y la emisión en directo del podcast 'Flop Kultura: Maritxuetik Songokura gure identitatea sortzen'.

Este año se dedica un foco especial al cine de Hong Kong con la proyección de dos títulos actuales en el Principal ('Back to the Past' y 'Ultimate Revenge', ambas de 2025) y de dos clásicos del género en 'TBK: The Black Magic with Buddha '(1983) y 'Hard Boiled' (1992).

El Teatro Principal será la sede central del certamen, en la que se proyectará completa la sección oficial de largometrajes de la Semana, compuesta por 20 títulos. En el Teatro Victoria Eugenia se programarán las sesiones cinematográficas de Animedon, el maratón de cortometrajes vascos, patrocinado por EITB, y el preestreno de la serie 'Izaki pixkat gardenak', de la que se proyectarán tres capítulos antes de su emisión en EITB.

Este año en Tabakalera también se programará 'El cebo' (1958), clásico del cine fantástico español dirigido por Ladislao Vajda, en colaboración con Filmoteca Vasca. Aparte de la ya mencionada, otras tres exposiciones aparecen en la programación de este año: 'Gabinete de curiosidades, monstruos y máquinas' (Conflictivos Productions) en Okendo Kultur Etxea, 'Homenaje a Mai Egurza (Euskadi Fantastikoa 22)' en la Biblioteca Central y 'La metamorfosis de Kafka, por Stéphane Levallois' en el CBA (Carlos Blanco Aguinaga Kultur Gunea) de Irun.