La 46ª edición de Expovacaciones se celebrará del 8 al 10 de mayo en BEC con 204 firmas expositoras

El director general de Bilbao Exhibition Centre, Xabier Basañez, el director general de Basquetour-Agencia Vasca de Turismo, Daniel Solana, y Amaia Esnal, event manager de Expovacaciones. - BEC

BILBAO, 6 May. (EUROPA PRESS) -

Bilbao Exhibition Centre (BEC) de Barakaldo (Bizkaia) acogerá desde este viernes y hasta el domingo la 46ª edición de Expovacaciones, que contará con la participación de 204 firmas expositoras, entre agencias, empresas especializadas y entidades, con una propuesta que, articulada en torno a dos grandes ejes temáticos -Experimenta y Saborea- suma destinos, experiencias y gastronomía para todos los perfiles de viajero.

El director general de Bilbao Exhibition Centre, Xabier Basañez, el director general de Basquetour-Agencia Vasca de Turismo, Daniel Solana, y Amaia Esnal, event manager de Expovacaciones, han sido los encargados de presentar esta nueva edición de Expovacaciones, que reunirá una amplia representación de destinos nacionales, que incluye comunidades autónomas, provincias, ciudades y marcas turísticas.

Estarán presentes, entre otras, A Coruña, Aragón, Burgos, Andalucia, Cantabria, Castellón, Ceuta, Costa Brava y Pirineu de Girona, Ibiza, La Rioja, La Palma, Gran Canaria, Castilla y León, Lugo, Madrid, Melilla, Menorca, Pontevedra, Costa Dorada y Valencia, además de la presencia de distintos territorios de Euskadi y Bizkaia, conformando una oferta pensada para "mostrar la variedad de opciones, tanto para escapadas cercanas como para grandes viajes", según han explicado en la presentación.

El stand de Euskadi Basque Country invitará a descubrir el destino a través de la propuesta "Euskadi, una ruta de caminos infinitos", un recorrido inspirado en el Grand Tour que plantea un viaje "pausado y sensorial" por el territorio.

El espacio reunirá además oficinas de turismo de distintos territorios, ampliando la información y el asesoramiento directo al público visitante.

Por su parte, la Diputación Foral de Bizkaia presentará una exposición interactiva centrada en buenas prácticas en el ámbito del turismo, con especial atención a la accesibilidad. A través de este espacio, se pondrá en valor la importancia de garantizar que todas las personas puedan disfrutar de la oferta turística en condiciones de equidad, autonomía y dignidad, acercando al público visitante una mirada más inclusiva y comprometida.

En el ámbito internacional, la presencia se centrará en Portugal, con propuestas como Lisboa, Algarve, Porto e Norte, Centro de Portugal y Alentejo, una de las nuevas incorporaciones de esta edición.

Esta oferta se verá reforzada por la participación de agencias colaboradoras como Viajes El Corte Inglés o Viajes IKEA, que contribuirán a ampliar la propuesta internacional de la feria acercando en sus stands una variada selección de destinos y experiencias, que incluirán desde recorridos por Europa hasta grandes viajes que invitan a descubrir los cinco continentes.

Para quienes buscan una experiencia más activa, Experimenta reunirá una selección de propuestas orientadas al turismo activo, la aventura y las vivencias en primera persona. El visitante podrá disfrutar de experiencias como un rocódromo o un simulador de surf junto a iniciativas vinculadas a la naturaleza y al viaje experiencial como Vulcano Trekking, Aktiba-Urdaibai Experience u Ojo Guareña Aventura.

Por su parte, Saborea invita a "detenerse y degustar". Así, la gastronomía volverá a tener un protagonismo especial en esta edición, con productos, catas y propuestas culinarias vinculadas a los territorios participantes.

Un año más, la zona Txotx Experience traerá el ambiente de las sagardotegis al recinto, con trikitilaris, taller de talos, conciertos y catas con DO Euskal Sagardoa. A ello se sumarán las propuestas de los propios expositores, degustaciones y demostraciones gastronómicas vinculadas a sus destinos y productos. Además, habrá un espacio en el que se puedan encontrar stands con productos como cava, repostería, ibéricos, empanadas, hamburguesas, aceite, vermut o talo.

Expovacaciones reforzará igualmente su dimensión profesional con la celebración, el mismo viernes 8 de mayo y organizada por Basquetour, de la jornada "Gobernanza del Turismo Inteligente: datos, distribución y bienestar residente", concebida como un espacio de encuentro e intercambio para profesionales del sector.

La jornada será inaugurada por Daniel Solana, director de Basquetour, y se estructurará en dos sesiones: "Gestionar los flujos turísticos: medición y equilibrio en el espacio público", con la participación de Elisabeth Markussen (Wonderful Copenhagen) y Miroslav Drakovic (Oficina de Turismo de Dubrovnik); y "Gobernanza urbana y regulación de las viviendas de uso turístico: residentes e identidad en el centro", con Bart Rondas (Departamento de Economía y Turismo de Gante) y Finbarr Filan (Sligo Business Improvement District).

Esta edición incorporará además el Certificado Etikoa, una iniciativa a la que Bilbao Exhibition Centre se adhiere bajo el destino Barakaldo y que reconoce el compromiso de entidades y agentes con valores como la sostenibilidad, la inclusión, la responsabilidad y el respeto por el entorno y las comunidades locales.

Este distintivo, han destacado desde BEC, "refuerza la apuesta de la feria por promover un modelo de turismo más consciente, alineado con las demandas actuales de los viajeros y los retos del sector".

La inauguración oficial se celebrará este viernes, 8 de mayo, a las 12.00 horas en el pabellón 1 y estará presidida por la diputada Foral de Transportes, Movilidad y Turismo de la Diputación Foral de Bizkaia, Sonia Pérez.

UNA FERIA PARA TODA LA FAMILIA

Expovacaciones está concebida como un plan para disfrutar en familia, un espacio en el que organizar las próximas vacaciones se combina con una experiencia completa de ocio, según han apuntado desde BEC, para destacar que, a lo largo de todo el fin de semana, la feria propone un recorrido en el que conviven "la inspiración viajera, la oferta de destinos y una programación de actividades pensada para todas las edades".

En este contexto, los niños podrán participar en talleres, actividades creativas inspiradas en distintos destinos turísticos, disfrutar de la ludoteca gestionada por beUp o sumarse a algunas de las propuestas más dinámicas del espacio Experimenta.

AMPLIA OFERTA EN EL BEC

Durante este mismo fin de semana, Bilbao Exhibition Centre reunirá una amplia oferta de planes vinculados al viaje y el tiempo libre. Caravaning Euskadi se celebrará del 7 al 10 de mayo con las últimas novedades del sector. El certamen reunirá a empresas de alquiler y venta de autocaravanas, campers y caravanas, así como fabricantes y distribuidores de bungalows, mobile homes y accesorios, configurando una oferta completa para quienes apuestan por este estilo de viaje.

Además, del 8 al 10 de mayo tendrá lugar la Feria de Vehículos de Ocasión, con una amplia oferta de vehículos para distintos perfiles de público. A todo ello se sumarán los conciertos de La Oreja de Van Gogh, previstos para los días 9 y 10 de mayo.

Los visitantes que quieran acercarse a Expovacaciones lo podrán hacer en horario ininterrumpido, el viernes y sábado, de 10.30 a 20.00 horas, y domingo, de 10.30 a 19.00 horas. Las invitaciones se pueden adquirir de manera gratuita a través de la página web y durante la cita, en las taquillas habilitadas, con un coste de 4 euros con degustación de pintxo.