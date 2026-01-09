Las 46 sidrerías de Euskal Sagardoa producen 3,1 millones de litros de sidra "más ligera que el año pasado"

Presentación en San Sebastián de la nueva cosecha de Euskal Sagardoa - IREKIA

SAN SEBASTIÁN, 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

Las 46 sidrerías de Araba, Bizkaia, Gipuzkoa, Iparralde y Navarra de Euskal Sagardoa han producido 3,1 millones de litros de sidra "más ligera que el año pasado" y con un 6% de alcohol, utilizando 4,4 millones de kilos de manzanas de 250 manzanales locales. La cosecha ha sido abundante, pero en general se han recogido un 15% menos de manzanas de lo previsto.

La temporada de sidrerías 2026 ha sido presentada este viernes en la Plaza de la Constitución de San Sebastián. Este año, el sector ha obtenido una cosecha abundante y, en general, las manzanas han sido de "alta calidad".

Sin embargo, debido principalmente a la ausencia de frío invernal, en algunas zonas se ha cosechado un 15% menos de manzanas de lo previsto. Las sidras serán, en general, más ligeras que el año pasado, con un 6% de alcohol.

Los sidreros están "muy satisfechos", ya que la cantidad de manzanas cosechadas les ha permitido "trabajar correctamente en la bodega". Además, se podrán ver "muchos productos diferentes en las sidrerías y, poco a poco, en el mercado".

Actualmente, hay 250 sidrerías en el País Vasco, con un total de 475 hectáreas. Según han explicado, la intención es aumentar esta cifra, tanto en número de sidrerías como en hectáreas de manzanos, y tomar medidas para "equilibrar" las cosechas.

En este sentido, en los últimos años se han reconvertido 170 nuevas hectáreas en Gipuzkoa, algunas de las cuales "han entrado en producción este año y lo harán en los próximos 3-4 años".

La diputada de Movilidad, Turismo y Ordenación del Territorio, Azahara Domínguez, ha destacado el apoyo a Sagardoa Route, para "dar a conocer la cultura de la sidra, ofreciendo actividades muy diversas por todo el territorio, no únicamente durante la temporada del 'txotx', dotándole al producto de su justo valor y haciendo que éste traspase nuestras fronteras" y ha hecho un llamamiento a disfrutar de la nueva temporada "desde la responsabilidad y el respeto".

Por su parte, la directora de calidad y promoción alimentaria del Gobierno Vasco, Nora Beltrán de Otalora, ha señalado que "la calidad es la base de Euskal Sagardoa, pero esa calidad tiene que llegar al mercado y ser reconocida por el consumidor, por lo que el acompañamiento institucional seguirá siendo clave para que un producto de alto valor como la sidra tenga el posicionamiento que merece".

Asimismo, el director general de desarrollo rural del Gobierno de Navarra, Rubén Goñi, ha recalcado la importancia para Navarra la inserción en la Denominación de Origen.

El sector sidrero, teniendo en cuenta que la temporada de sidra es también la época del año en que las sidrerías reciben más visitantes, . ha introducido diversas innovaciones en los últimos años para "ofrecer un valor añadido al cliente visitante". Este año, con el 'Placer Local' como lema principal, ha querido poner en valor "todos los elementos esenciales que componen la Sidra Vasca en su totalidad".

APERTURAS DEL 'TXOTX'

En los próximos días se celebrarán varios actos de presentación de la nueva sidra. Así, el miércoles 14, organizada por Sagardun Patzuergoa, tendrá lugar la apertura de la temporada de 'txotx' en la sidrería Petritegi en Astigarraga.

El jueves 15 será la apertura de las sidrerías del Goierri en Oiharte de Zerain, la de las sidrerías de Álava en la sidrería Trebiñu de Treviño, y la de las de Navarra en Toki-Alai de Lekunberri. También habrá un acto en Saizar de Usurbil (Gipuzkoa).

El viernes 16 será el turno de las sidrerías de Urnieta (Gipuzkoa) en Eula, y de las de Andoain en Mizpiradi, mientras que el martes 20 será el acto de inauguración de las sidrerías de Bizkaia en la sidrería Uxarte de Zornotza.