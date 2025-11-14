El 52% de los consumidores vascos comprará en 'Black Friday', con un gasto medio de 312 euros, un 10% más que en 2024

Archivo - Varias personas con una bolsas de compras - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

BILBAO, 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

El 52% de los consumidores vascos tiene previsto realizar compras durante el 'Black Friday', 18 puntos menos que en 2024, con un gasto medio previsto de 312 euros, un 10% más que el año pasado. Además, el 88% aprovechará para adelantar las compras de Navidad, 15 puntos más que en 2024.

El Observatorio Cetelem ha hecho público este viernes su nuevo estudio sobre intención de gasto y hábitos de compra en Euskadi con motivo de 'Black Friday' 2025, que arroja un descenso de la intención de compra respecto al año anterior, aunque "un aumento significativo" del gasto medio y "un notable uso" de las adquisiciones para adelantar Navidad.

En concreto, el gasto medio previsto por los consumidores vascos se sitúa en 312 euros, un 10% más respecto a 2024 y un 12% superior a la media española, de 278 euros, con lo que se muestra "una mayor disposición al consumo".

Según los datos, el 52% de los consumidores vascos tiene previsto realizar compras durante el 'Black Friday', 18 puntos menos que en 2024 y 16 puntos por debajo de la media nacional, situada en un 68%.

Respecto al canal de compra, el 40% combinará la tienda física y la 'online', 15 puntos más que en 2024, aunque 9 puntos por debajo de la nacional. El canal 'online' se mantiene en un 52%, 12 puntos por debajo del año pasado, mientras que la tienda física representa el 8%, 3 puntos menos que en 2024.

CATEGORÍAS

Respecto a las categorías de productos, calzado y complementos encabezan las preferencias de los consumidores vascos, con un 55%, seguidos de dispositivos móviles, con el 40%, moda con un 36%, electrodomésticos, informática y electrónica de consumo con el 36% y productos de 'gaming' con un 32%.

El 88% de los consumidores vascos utilizará el 'Black Friday' para adelantar los regalos de navidad, 15 puntos más que en 2024 y 13 puntos por encima de la media nacional.

Además, según el estudio, el 21% de los vascos que tienen intención de comprar es esas fechas, utilizará herramientas de Inteligencia Artificial para hacer sus compras, una tasa similar a la media española. Estas herramientas se emplearán principalmente para comparar precios y verificar ofertas.

Como conclusión, el sondeo destaca que los consumidores de Euskadi o afrontan este año el 'Black Friday' con un gasto medio elevado, un "uso relevante" de las compras para adelantar navidad y un comportamiento diversificado entre canales, "manteniendo un uso constante de la tecnología en sus decisiones de compra".

Los datos recogidos en esta edición del Observatorio Cetelem se han obtenido a través de 1.000 encuestas 'online', realizadas en el ámbito estatal por la empresa Canal Sondeo, con una metodología 'online' (CAWI) y con un universo de población mayor de 18 años.