El 52,5% de vascos apoya priorizar a autóctonos en la redistribución de recursos para que no colapsen servicios públicos

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BILBAO, 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

El 52,5% de los ciudadanos vascos está muy o bastante de acuerdo en que es necesario priorizar a las personas autóctonas en la redistribución de recursos públicos, como ayudas a la vivienda o asistencia sanitaria, para que "no colapsen los servicios públicos", frente a un 40,7% que está poco o nada de acuerdo, según se recoge en la última edición del Deustobarómetro.

Los directores del proyecto, María Silvestre y Braulio Gómez, junto a la investigadora Iratxe Aristegi, han dado a conocer este viernes el Deustobarómetro que elabora la Universidad de Deusdo correspondiente a la oleada de verano de 2026, elaborada en base a un millar de entrevistas online realizadas entre el 3 y el 10 de junio.

Según los datos recogidos en el informe, el 19,4% de los encuestados está muy de acuerdo y un 33,1% bastante de acuerdo con la afirmación de que "es necesario priorizar a las personas autóctonas en la redistribución de los recursos públicos para que no colapsen los servicios públicos", frente a un 22,1% que está poco de acuerdo y un 18,6% que se muestra nada de acuerdo.

Según ha explicado María Silvestre, "aunque no hay en Euskadi un partido de extrema derecha que abandere este tipo de postulados, lo que sí se observa, es que en Euskadi sí hay ciudadanía que restringe los derechos políticos y de ciudadanía a la población migrante extranjera, sobre todo si está en una situación de irregularidad", lo que, según ha precisado, "eso no quiere decir que les niegue cualquier acceso a derechos públicos".

Silvestre ha reconocido que "sí empieza a haber algunos valores o actitudes que restringen derechos a las personas extranjeras cuando se dé el caso de tener que dilucidar o elegir", porque "entonces sí se les señala como personas que no serían sujetos de todos los derechos". "El más evidente, no solo en Euskadi, sino en España y en muchos países europeos, es el derecho al voto, de forma que hemos normalizado que haya personas en nuestro entorno que no tengan derecho a votar", ha apuntado.

Según ha precisado, "aunque hay actitudes que cuestionan y restringen los derechos de las personas migrantes, sobre todo si están en una situación irregular, no quiere decir que en Euskadi prevalezca o sea mayoritaria la opinión de la prioridad nacional tal y como la está expresando la extrema derecha".

Por ello, ha insistido en que "claramente, no habría un apoyo a la prioridad nacional tal y como la está formulando la extrema derecha", porque hay otras preguntas del estudio que "ponen de manifiesto que en Euskadi la gente está de acuerdo con que la población migrante acceda a la educación y a la sanidad, tanto migrantes regularizados como situación de irregularidad".

Por otro lado, un 59,2% de los encuestados creen que todos los inmigrantes que viven en Euskadi, regularizados o no, deberían tener derecho a asistencia sanitaria igual que el resto de las personas, frente a un 35,7% que dice que solo deberían tener este derechos los inmigrantes regularizados.

En el caso del acceso a la educación, el 53,1% defiende que tengan derechos todos los inmigrantes y el 43,6% es partidario de que se beneficien solo los regularizados, mientras que cuando se habla de ayudas sociales los porcentajes son del 30,7% y del 55,3%, respectivamente.

PRINCIPALES PREOCUPACIONES

Por otro lado, según el estudio, el acceso a la vivienda se consolida como el principal problema de la sociedad vasca para el 50% (igual porcentaje que en la anterior oleada). Como segunda preocupación se coloca la sanidad para el 38% de los entrevistados (33% hace seis meses), desplazando de este puesto a la subida de los precios de la cesta de la compra, con un 37% de las menciones (40% en el anterior Deustobarometro).

La delincuencia e inseguridad ciudadana es un problema para el 22% de los entrevistados (23,3% en la oleada de invierno) y el 18% apunta a la inmigración como el quinto problema, frente al 20,4% de hace seis meses.

La situación económica se coloca como la sexta preocupación para los vascos (10%), seguida de la baja natalidad (9%) y el cambio climático y el medio ambiente (8%).

En el caso concreto de la vivienda, un 18,8% de los entrevistados cree que dentro de 10 años será más fácil acceder a una vivienda, frente al 38,1% que cree que probablemente no lo sea y un 33% que se muestra seguro de que no lo será. En esa línea, los entrevistados valoran con un 3,6 las políticas de vivienda, lo que supone 3 décimas menos que hace diez años.

Además, un 47% de los encuestados cree que la situación económica de Euskadi es buena o muy buena (50% hace seis meses), un 43% opina que es regular (39,6% en la anterior oleada) y un 9% afirma que es mala o muy mala, sin variación respecto al anterior Deustobarómetro.

En cuanto a las expectativas sobre la situación económica de Euskadi, un 8% cree que dentro de un año será mejor, un 67% opina que será igual y un 22% augura que será peor.

La encuesta recoge que, en el último mes y como consecuencia de la situación económica, un 43,4% de los entrevistados ha reducido gastos en ocio, un 24,1% ha renunciado a irse de vacaciones este verano, un 22,9% ha recortado los gastos en alimentación, un 23,5% ha limitado el consumo de carne o pescado, un 18,7% ha dejado de comprar ropa o calzado que realmente necesita, un 15,% ha dejado de ir al dentista, un 12% ha renunciado a independizarse (8,6% hace seis meses) y un 9,9% ha tenido que volver a casa de sus padres (5,5% en la anterior oleada.

En cuanto a la valoración de las principales políticas públicas, aprueban el transporte público (6,5), la educación en las universidades públicas (6), la educación en escuelas, colegios e instituto públicos (5,6), y la atención sanitaria (Osakidetza), con un 5,2.

PROBLEMAS GLOBLALES

Preguntados por los problemas globales que dan más miedo, un 45% cita los conflictos internacionales y guerras, un 36,4% la subida "brusca" de los precios, un 33,1% menciona el avance de las ideas antidemocráticas, el 32,8% apunta la inseguridad ciudadana, el 26,8% el cambio climático, el 23,8% las pandemias y crisis sanitarias y un 21% la precariedad laboral.

Además, un 18,4% señala la migración, un 17,5% el desempleo, un 9,5% el terrorismo, un 9% la crisis energética, el 8,8% la Inteligencia Artificial, el 6,7% los ciberataques y un 5,2% el desabastecimiento de algún producto básico.

Un 27,2% de los entrevistados asegura que cedería parte de sus libertades a cambio de mayor garantía de su seguridad, frente al 64,9% que se muestra poco o nada de acuerdo con esta afirmación.

Asimismo, un 41,7% está muy o bastante de acuerdo con que el miedo a la delincuencia justifica un mayor control estatal sobre la población, frente al 51,8% que se manifiesta poco o nada de acuerdo.

TURISMO

Por otro lado, un 35,5% de los entrevistados cree que el aumento de turistas afecta a la pérdida de la tradición e identidad de Euskadi, frente al 58,2% que esta poco o nada de acuerdo con esta afirmación.

En cuando al impacto del turismo en la vida económica y social de las ciudades, un 64,4% de los encuestados considera que tiene como efecto el incremento del precio del alquiler residencial al competir con el alquiler vacacional; un 39,4% opina que disminuye la oferta de viviendas en venta; un 27,1% afirma que la calidad de vida de los barrios disminuye "gravemente".

Al contrario, un 11,5% defiende que el turismo mejora la calidad de vida al mejorar las infraestructuras y oferta de ocio y un 11% opina que aumenta la construcción de vivienda, tanto para residentes como para inversores